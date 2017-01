Gina-Lisa Lohfink offiziell Single - schon vor dem Dschungel war Schluss

Auf ihren Beziehungsstatus angesprochen, hielt sich TV-Sternchen Gina-Lisa Lohfink im Dschungelcamp stets bedeckt, druckste herum als Mitcamper Alexander "Honey" Keen sie fragte, ob sie noch mit ihrem Freund, Fußballer Emir Kücükakgül, zusammen sei. Die Antwort auf diese Frage hat Kücükakgül der 30-Jährigen abgenommen: "Ich habe vor dem Dschungel Schluss gemacht. Direkt als sie in Australien gelandet ist", sagte er der "Bild"-Zeitung. Gina-Lisa Lohfink ist offiziell wieder Single.



Gina-Lisa Lohfink wurde am Telefon verlassen

Zusammen war das Paar bereits seit Mitte Mai 2015, erst im Dezember machte Lohfink die Beziehung zu dem acht Jahre jüngeren Fußballer öffentlich. Anfang Januar begleitete er sie noch zum Flughafen, gab ihr im Blitzlichtgewitter einen Abschiedskuss. Kurz nach ihrer Ankunft in Australien habe Emir Kücükakgül dann am Telefon mit seiner Freundin Schluss gemacht. Nicht gerade die feine, englische Art.

Gina-Lisa Lohfink: "Mein Ex-Freund hat mich geschlagen und so"

Ablenkung von der gescheiterten Beziehung fand Gina-Lisa im Dschungelcamp bekanntlich schnell in Form von Alexander "Honey" Keen, der kaum eine Gelegenheit unversucht ließ, an Neu-Single Lohfink herumzubaggern. "Honey" war es auch, dem Gina-Lisa anvertraute, dass Kücükakgül sie in der Beziehung angeblich "geschlagen hat und so". Eine Aussage, die ihrem Exfeund überhaupt nicht zu gefallen schien und der Grund dafür, weshalb sich der 22-Jährige in der "Bild"-Zeitung zu Wort meldet: "Ich wollte Gina einen Gefallen tun und immer gut über sie reden", sagt er. Klingt nach verletztem Stolz.

Bleibt die Frage, wann das Model zum ersten Mal im Dschungelcamp über ihre Trennung spricht und ob Lohfinks Beziehungs-Aus tatsächlich final ist. Denn wie leicht sich das Model umstimmen lässt, hat "Honey" nach dem gestrigen Dschungelprüfungs-Desaster gezeigt.