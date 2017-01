Marc Terenzi: Welcher Verlag würde seine Autobiografie veröffentlichen?

Es sollte ein romantischer Plausch im Morgengrauen werden: Marc Terenzi und Kader Loth in trauter Zweisamkeit am Lagerfeuer. Er flirtet - sie bockt. Jegliche Annäherungsversuche Terenzis verlaufen sich im Nichts, die Loth ist nicht zu knacken. Dann holt Terenzi zum letzen Versuch aus, seine Mitcamperin zu beeindrucken: "Ich will ein Buch über mein Leben schreiben", packt er in seinem schönsten denglisch aus. Stefan Zweig, Rainer Maria Rilke - und Marc Terenzi? Allgemeine Verwirrung - auch bei Kader Loth, die geradeheraus fragt: "Wer will das denn lesen?" Neben dieser grundsätzlichen Frage, die Blitzmerkerin Loth so treffend formuliert hat, kommt man ebenfalls nicht umhin, sich zu wundern: Welcher Verlag soll Terenzis literarisches Meisterwerk denn überhaupt veröffentlichen?

Grundproblem: Marc Terenzi ist deutschen Verlagen als Künstler kaum bekannt

Grundsätzliche Problematik: Nur wenige der renommierten, deutschen Literaturverlage kennen den strippenden Sänger. "Sein Promistatus allein wäre sicher kein Grund für eine Veröffentlichung", sagt die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des renommierten Verlags Kiepenheuer & Witsch auf stern-Nachfrage. Auf einen Prominenten-Bonus kann der 38-Jährige also nicht hoffen, muss stattdessen mit seiner aufwühlenden Geschichte um die Gunst der deutschen Verleger buhlen. Würde Callenberg eine Veröffentlichung der Terenzi-Bellestrik im Kiepenheuer & Witsch-Verlag in Betracht ziehen? "Grundsätzlich kommt es darauf an, ob es spannend und relevant ist, was Herr Terenzi zu erzählen hat und wie er das umsetzt – heißt: ob er erzählen beziehungsweise wie er schreiben kann", sagt sie zu stern.

Zu erzählen hätte Terenzi einiges: Die Ehe mit Superstar Sarah Connor, die öffentliche Trennung, gefolgt von zahlreichen Affären und zahlreichen Vaterschaftstests. Sein Ende als Musiker, die immer wieder wechselnden Jobs - vom Organisator einer Horrorshow in einem Freizeitpark bis zum tanzenden Stripper war alles dabei - und schließlich seine Privatinsolvenz Anfang des letzten Jahres würden für die nötige Dramaturgie der Geschichte sorgen.

"Eine Autobiografie von Marc Terenzi würde nicht zu unserem Verlag passen"

Wird man Terenzi also vielleicht schon bald in eine Reihe mit Autoren wie Süskind, Brecht und Rilke finden? Eher nicht. Die Pressesprecherin des Rilke publizierenden Wallstein Verlags stellt klar: "Wir publizieren Bücher, die zu unserem Programmkontext passen und unser Publikum ansprechen. Sollte das Buch von Herrn Terenzi diese Kriterien erfüllen, würden wir uns das Manuskript auch ansehen. Grundsätzlich denke ich aber, dass eine Autobiografie von Marc Terenzi nicht zu unserem Verlag passen würde.“

Sollte Terenzi seine wertvolle Zeit nach dem Dschungelaufenthalt also lieber wieder in das investieren, was er wirklich kann - gut aussehen und sich entkleiden - anstatt sich in die Welt der Autoren zu wagen? Keinesfalls! "Autobiografien von Prominenten sind für uns durchaus eine interessante Programmfarbe im Sachbuch", sagt Sabine Niemeier, Leiterin der Abteilung Sachbuch des Bastei Lübbe Verlags und fügt hinzu: "die Leser suchen nach Themen, die sie bewegen und die sich in der Lebensgeschichte widerspiegeln. Entscheidend ist die Originalität einer Geschichte."

Ein Original ist Terenzi in jedem Fall. Und auch wenn der Bostoner wahrscheinlich kein neuer Dürrenmatt wird, stehen die Sterne einer Veröffentlichung seines Werkes doch gar nicht schlecht. Bleibt abschließend nur die Frage, ob er als Bestsellerautor auch seine Dschungelnatter Kader Loth beeindrucken würde. Die hatte nach seiner Autoren-Offenbarung nämlich nur noch eines im Sinn: "Wann geht denn endlich die Sonne auf?"