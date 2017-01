Bohlen verrät geheime Modern-Talking-Pläne von Heino

Dieter Bohlen konnte es nicht fassen: "Michelle, was ist denn los? Hast du Drogen genommen?", fragte er in der "Deutschland sucht den Superstar"-Folge vom Mittwoch seine Jury-Kollegin. Was er nicht wusste: Die Sängerin wurde kurz zuvor unter Hypnose gesetzt und verhielt sich deshalb tatsächlich merkwürdig.

Denn in Trance wurde Michelle eingeflüstert, dass sie Bohlen von einer Idee überzeugen soll. "Du wirst ab sofort Dieter Bohlen so am Schlafittchen hängen und immer wieder damit nerven, dass du der weibliche Part von Modern Talking werden willst. Ihr seid das neue Traumduo 'Modern Talking 2'", beschwor sie der Hypnotiseur namens Pharo. Und ergänzte, dass sie sich an nichts erinnern können werde.

"DSDS brauchen wir dann nicht mehr!"

Unter Hypnose machte sich Michelle ans Werk: "Wir müssen dringend reden. Ich hab 'ne super Idee!", sprach sie Bohlen sofort an. "Wir machen 'Modern Talking Teil 2'! Ich bin besser als Thomas Anders." Das werde das Größte, was es bisher gab. "Dann brauchen wir das hier alles gar nicht mehr!", beteuerte Michelle.

Doch Bohlen hat offenbar keine Lust auf eine Neuauflage seiner 80er-Jahre-Band. "Hör auf! Ich bin froh, dass ich aus der Scheiße raus bin", versuchte er die 44-Jährige abzuwimmeln. Und verriet in einem Nebensatz ein interessantes Detail - denn die Idee ist für manche gar nicht so absurd, wie angenommen. "Vor einem Jahr hat mich Heino schon gefragt, dem hab ich gesagt, dass er nicht alle Lampen an hat", erzählte Bohlen beiläufig. Heino und Bohlen als Pop-Duo? Offenbar will der Schlager-Sänger mit allen Mitteln zurück ins Rampenlicht - und das ganz ohne Hypnose.

Auch Bohlen geriet ins Grübeln, versprach Michelle immerhin, darüber nachzudenken. Die durfte dann wieder aufgeweckt werden - und gab die Verwirrte. "Wer wurde hypnotisiert?", fragte sie. Zumindest Jury-Mitglied Shirin war überzeugt: "Ich will auch mal hypnotisiert werden."