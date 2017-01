Es war der schönste Recall-Zettel, der am Samstagabend bei "Deutschland sucht den Superstar" vergeben wurde: So sehr freute sich Carolin Bäz-Dölle über den Erfolg. "Wahnsinn! Atemberaubend. Ich hätte fast geweint!", sagte die 27-Jährige nach ihrem Vorsingen. Ihre großen Emotionen haben einen Grund: Bäz-Dölle war nicht zum ersten Mal zu Gast bei der Castingshow.

Schon 2005, vor knapp zwölf Jahren, versuchte die damals 16-Jährige ihr Glück in der RTL-Sendung. Damals sang sie die Power-Ballade "Show Me Heaven" von Maria McKee - und scheiterte kläglich. Dieter Bohlen riet ihr, erst wiederzukommen, wenn sie etwas reifer sei. Und genau daran hat sie sich gehalten. Die Krankenpflegerin aus Lauscha, Thüringen, nutzte die vergangenen Jahre, um weiter an ihrer Stimme zu arbeiten und versuchte es über zehn Jahre später erneut bei Bohlen.

Dieter Bohlen freut sich, wenn Kandidaten zu DSDS zurück kommen

Und zwar nicht nur mit neuer Stimme. "Ich weiß nicht, ob du mich erkennst: Ich habe 30 Kilo abgenommen in der Zeit", sagte sie zum Pöbel-Juror. Der zeigte sich beeindruckt von Bäz-Dölles Ausdauer: "Ich find das wunderbar, wenn ihr nach elf Jahren wieder vorbei schaut", sagte Bohlen. Und war deshalb auch von ihrer zweiten Darbietung von "Show Me Heaven" überzeugt. "Ich geb dir ein 'Ja', weil du sie toll gesungen hast. Das hast du damals mit 16 Jahren noch nicht hingekriegt, die Nummer war zu schwer", urteilte er.

Seine weiblichen Jury-Kolleginnen Michelle und Shirin waren allerdings weniger begeistert. "Ich fand es nicht so toll, du hast dich um die Höhen gemogelt", fand Michelle. Und Shirin sagte: "Ich fand es so gedrückt und gequetscht. Ich fand es nicht schön." Dafür konnte sich H.P: Baxxter für Carolin Bäz-Dölle begeistern und stimmte ebenfalls für sie. Weil die Sängerin Dieter Bohlen als Joker gesetzt hatte, zählte sine Stimme bei einem Unentschieden mehr. Der Recall war geschafft - elf Jahre und 30 Kilo später. Das Fazit von DSDS-Chef Dieter Bohlen: "Man muss auch mal danke sagen, wenn jemand elf Jahre lang übt."