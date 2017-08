ZDF-Moderatorin Hayali beleidigt Facebook-Pöbler einfach zurück

Hass-Postings auf ihrer Facebook-Seite sind für Dunja Hayali nichts Neues. Bereits Anfang 2016 erwirkte die TV-Journalistin eine Einstweilige Verfügung gegen einen Nutzer, der wiederholt Beleidigungen auf ihre Pinnwand in dem sozialen Netzwerk postete. Jetzt hat sich Hayali eine neue, etwas kreativere Herangehensweise überlegt.



Als ein Nutzer namens Emre sie auf Facebook als "Nutte" beschimpft, ihr vorwirft, sie würde "Hass auf Türken" haben und droht, sie solle sich "besser nicht mit uns anlegen", dreht Hayali den Spieß einfach um. Sie veröffentlicht den Post als Screenshot auf ihrer Facebook-Seite und setzt darüber zu einer gepfefferten Antwort an. "Emre... du endgeiler Ficker", beginnt sie ihre Replik. "Warum so ein hass auf deutsche??" (sic), fährt sie fort. Dabei bedient sie sich nicht nur in Tonalität und Formulierungen beim Pöbler, sie äfft auch fast alle seiner Rechtschreibfehler nach. "Hat man ja gesehen bei deiner letzten anti deutschen text so loser wie ihr solltet euch besser nicht mit uns anlegen" (sic), ist dort zu lesen.

Dunja Hayali: FB-Post findet viele Nutzer

"Und ich wollt mal fragen ist Das eigentlich demokratie wenn du einfach leute anscheißt im netz und ihre timeline vollkotzt?" (sic) Nutzer Emre hatte sich in seinem Text beschwert, dass Hayali Leute blockiere und Kommentare lösche, "nur weil sie dir unangenehme fragen stellen". Beide Posts enden mit "Du bist genau so Eine falsche ratte wie der rest von deinem land" (sic), nur dass in Emres Ursprungversion "diesem Land" stand. Unter ihre Antwort an Emre setzt Hayali noch ein "PS": "Netterweise habe ich ihren Namen mal unkenntlich gemacht. Nicht, dass ihre Mama vor Scham im Boden versinkt."

Der Post auf Hayalis Pinnwand bewegt viele ihrer Follower. Rund 18.000 Likes, mehr als 1000 Shares und nahezu 3000 Kommentare hat der Eintrag nach einem Tag bekommen (Stand: Montagmittag). Die Reaktionen sind unterschiedlich. Während die einen Hayali für ihre kreative Antwort feiern, werfen andere ihr vor, sich - "Ironie hin oder her" - auf das selbe niedrige Niveau wie der Pöbler zu begeben und "diese Art 'Umgangston' damit hoffähig" zu machen.