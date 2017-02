Sie tanzt wie im Rausch, die Musik scheint sie zu inspirieren, auf Partys fühlt sie sich wohl. Doch wenn Gloria am Ende des Abends nach Hause kommt, macht sie einen einsamen Eindruck.

«Gloria» ist die Titelheldin im preisgekrönten Spielfilm des Chilenen Sebastián Lelio («La Sagrada Familia») - einer gefühlvollen Gratwanderung zwischen Lebenslust und Melancholie, Komik und Tragik.

Arte zeigt den Film als TV-Erstausstrahlung mit der Hauptdarstellerin Paulina Garcia an diesem Mittwoch um 20.15 Uhr. Im Kino lief das Drama vor mehr als drei Jahren.

Gloria ist 58, geschieden, die Kinder sind längst aus dem Haus. Die zierliche Frau mit der scheußlich altmodischen Riesen-Brille träumt noch einmal von der großen Liebe. Sie hat einen holperigen Weg zu neuem Selbstwertgefühl vor sich - doch sie gibt nicht auf.

Lelio erzählt seine Geschichte nicht als schrille Torschlusspanik-Komödie. In einer vom Jugendwahn beherrschten Gesellschaft ist «Gloria» eine bittersüße, mit leichter Hand inszenierte Tragikomödie mit Tiefgang.

«Wenn man 60 wird, bedeutet das nicht, dass man sich zu Hause verstecken muss», sagte Regisseur Lelio bei der Berlinale 2013, wo seine Hauptdarstellerin García mit dem Silbernen Bären als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde.

«Es bedeutet, dass ein neues Kapitel in deinem Leben beginnen kann», meinte Lelio. Glorias gebe es überall auf der Welt. «Aber manchmal leben wir in einer Welt, die sich allzu sehr auf die Jugend kapriziert.»

Lelios zurückhaltende und dadurch so eindringliche Erzählweise wird unterstützt von einer gedämpften Farbigkeit der Bilder und einer heiter-melancholischen Komik. Als Gloria bei einer Single-Party den wenige Jahre älteren Rodolfo (Sergio Hernández) kennenlernt, ist sie vorsichtig hoffnungsvoll, was eine gemeinsame Zukunft angeht.

Doch schnell merkt Gloria, dass irgendetwas mit diesem geschiedenen Mann nicht stimmt. Ständig rufen Rodolfos Töchter an. Was das Problem ist, will er aber nicht sagen. Doch auch in Glorias eigener Familie läuft nicht alles rund, wie bei einem Essen mit den beiden erwachsenen Kindern und dem Ex-Mann klar wird.

Die Vermarktungsrechte für «Gloria» wurden gleich nach der gefeierten Berlinale-Premiere in zahlreiche Länder verkauft. Den Erfolg von Lelios sympathischem Film macht vor allem die gnadenlose Normalität seiner Figuren aus. Mit ihnen können sich viele Zuschauer identifizieren. Denn egal ob alt oder jung: Alle Menschen träumen von der Liebe.