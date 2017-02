«Der Staatsanwalt» hat wieder die Nase vorn

Berlin - «Der Staatsanwalt» ist kaum zu schlagen. 6,11 Millionen Zuschauer verfolgten am Freitagabend ab 20.15 Uhr die ZDF-Krimiserie mit Rainer Hunold in der Hauptrolle, der einen Mord im Taunus klären musste. Der Marktanteil betrug 19,2 Prozent, was den Quotensieg bedeutete.