«Friesland»-Krimikomödie mit weitem Abstand vorn

Die vierte Episode der ZDF-Krimikomödie « Friesland» hat am Samstagabend mit Abstand die meisten Zuschauer vor den Fernseher gelockt. 7,34 Millionen Menschen schalteten zu «Irrfeuer» um 20.15 Uhr ein, das entspricht einem Marktanteil von 23,4 Prozent.

Die ARD-Karnevalssendung « Düsseldorf Helau» (3,76 Mio./12,4 Prozent) und die RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (3,56 Mio./11,7 Prozent) hatten mit nur jeweils halb so vielen Zuschauern das Nachsehen.

Harrison Ford in dem Science-Fiction-Film «Ender's Game - Das große Spiel» sahen auf Sat.1 1,86 Millionen Menschen (6,1 Prozent). In abgewandelter Weise mit Spielfilmen beschäftigen wollten sich am Abend vor der Oscarverleihung deutlich weniger Zuschauer: «Big Blockbuster - Die besten Hollywood-Filme» sahen auf ProSieben 960 000 Menschen (3,4 Prozent).

Das Gefängnisdrama «Die Verurteilten» auf Vox schaffte einen Marktanteil von 4,7 Prozent (1,39 Millionen), die Krimiserie «Hawaii Five-0» auf Kabel eins erreichte 4,4 Prozent (1,36 Millionen). Die erste von insgesamt drei «Game of Thrones»-Folgen auf RTL II am Abend sahen 630 000 Menschen (Marktanteil 2,0 Prozent).