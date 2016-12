Berlin - Die «Winnetou»-Trilogie des Privatsenders RTL hat mit dem zweiten Teil an Fans verloren. 4,33 Millionen Zuschauer verfolgten am Dienstagabend um 20.15 Uhr den Film «Das Geheimnis vom Silbersee» nach Karl May, unter anderem mit Wotan Wilke Möhring als Old Shatterhand und Nik Xhelilaj in den Hauptrollen.