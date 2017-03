ARD-Krimi vor ZDF-Spionage-Dreiteiler

Der ARD-Krimi «Nord bei Nordwest: Estonia» hat vom Fernsehpublikum am Donnerstagabend den Vorzug bekommen.

Im Schnitt 5,96 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr die Geschichte mit dem Tierarzt und Hobby-Ermittler Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) sowie der Polizistin Lona Voigt (Henny Reents), die nach einem tödlichen Schusswechsel in einer Seniorenresidenz einen schweren Fall zu lösen haben. Der Marktanteil betrug 19,2 Prozent. Die «Tagesschau» direkt davor kam allein im Ersten auf 4,84 Millionen Zuschauer (17,5 Prozent).

Der dritte und letzte Teil der ZDF-Spionage-Story «Der gleiche Himmel» endete mit 4,08 Millionen Zuschauern (13,2 Prozent). Für den ersten hatten sich am Montag 4,68 Millionen interessiert und für den zweiten am Mittwoch 4,11 Millionen. Ob die Geschichte fortgesetzt wird, ließ das ZDF offen. Die Charaktere hätten das Potenzial dazu, erläuterte eine Sprecherin am Freitag.

Ebenfalls um 20.15 Uhr verbuchten die RTL-Serie «Der Lehrer» 2,95 Millionen Zuschauer (9,5 Prozent) und die anschließende Serie «Nicht tot zu kriegen» mit Jochen Busse 2,38 Millionen (7,7 Prozent). In beiden Fällen handelte es sich um die letzten Episoden der Staffeln. Die ProSieben-Castingshow «Germany's next Topmodel» mit Heidi Klum hatte 2,60 Millionen Zuschauer (8,8 Prozent).

Nicht zu unterschätzen ist in diesem Fall das Interesse ausschließlich im Netz. Zum Beispiel: Die Folge am 16. März hatte mit ihrer Episode «Als Burlesque Girls in Las Vegas» - dabei handelte es sich nur um einen Ausschnitt der Sendung - gut 1.019.000 Abrufe allein auf Festnetz-Geräten. Die mobilen Endgeräte wie Smartphones oder Tablets werden bei der Messung noch nicht berücksichtigt. Auch die Nutzungsdauer pro Abruf ist nicht bekannt.

Die Sat.1-Krimiserie «Criminal Minds» verzeichnete mit ihrer Doppelepisode 1,99 Millionen Zuschauer und 1,96 Millionen (jeweils 6,5 Prozent), der Vox-Actionfilm «Marvel's The Avenger» 1,69 Millionen (6,1 Prozent), der Kabel-eins-Actionthriller «Outbreak - Lautlose Killer» 1,04 Millionen (3,6 Prozent) und die RTL-II-Reihe «Die Kochprofis - Einsatz im Herd» 0,94 Millionen (3,1 Prozent).

Im Durchschnitt liegt das ZDF seit Jahresbeginn unter den deutschen TV-Sendern mit einem Marktanteil von 13,4 Prozent auf Platz eins. Es folgt das Erste mit 11,5 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 9,7 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (6,9 Prozent), Vox (5,2 Prozent), ProSieben (4,6 Prozent), Kabel eins (3,4 Prozent), RTL II (3,1 Prozent), ZDFneo (2,7 Prozent) und Super RTL (1,7 Prozent).