Knapp zehn Millionen beim «Tatort»

Starker Wert für den Bremer « Tatort» im Ersten: Den Krimi «Nachtsicht» mit dem Kommissargespann Inga Lürsen und Nils Stedefreund, gespielt von Sabine Postel und Oliver Mommsen, verfolgten am Sonntagabend ab 20.15 Uhr im Schnitt 9,88 Millionen Zuschauer.

Der Marktanteil betrug 26,7 Prozent. Lürsen und Stedefreund sind in der Geschichte einem Serienmörder auf der Spur, der seine Opfer mit einem speziell präparierten Auto überfährt und sich immer weniger unter Kontrolle hat.

Besonders hoch war der Marktanteil im Bundesland Bremen selbst: Dort lag er bei 43,2 Prozent, wie das Marktforschungsunternehmen Media Control auf Anfrage mitteilte. Durchschnittlich 130 000 Menschen schauten in den Städten Bremen und Bremerhaven zu. Die vergangenen beiden «Tatort»-Krimis aus Bremen fielen dagegen noch etwas schwächer aus: Den Film «Echolot» sahen am 30. Oktober 2016 8,51 Millionen Zuschauer (23,6 Prozent) und die Folge «Der hundertste Affe» am 16. Mai 2016 7,85 Millionen (22,5 Prozent).

Die ZDF-Komödie «Frühling - Nichts gegen Papa» mit Simone Thomalla und Max von Pufendorf mit Geschichten rund um die Dorfhelferin Katja brachte es am Sonntag parallel auf 5,33 Millionen Zuschauer (14,4 Prozent). Auf die Sat.1-Castingshow «The Voice Kids» entfielen 2,33 Millionen Zuschauer (6,8 Prozent), auf den ProSieben-Western «Django Unchained» mit Leonardo DiCaprio und Christoph Waltz 2,27 Millionen (7,6 Prozent) und auf die vorerst letzte Folge der Vox-Reihe «Kitchen Impossible» 2,14 Millionen (7,2 Prozent).

Der RTL-II-Fantasyfilm «Die Schöne und das Biest» mit Léa Seydoux verbuchte 1,40 Millionen Zuschauer (4,1 Prozent), die Kabel-eins-Krimiserie «The Mentalist» 610 000 (1,6 Prozent) und der ZDFneo-Krimi «Stubbe - Von Fall zu Fall: Begleiterinnen» 530 000 (1,4 Prozent).

Im Durchschnitt liegt das ZDF seit Jahresbeginn unter den deutschen TV-Sendern mit einem Marktanteil von 13,5 Prozent auf dem vordersten Platz. Es folgt das Erste mit 11,3 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 9,8 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (6,8 Prozent), Vox (5,2 Prozent), ProSieben (4,6 Prozent), Kabel eins (3,4 Prozent), RTL II (3,1 Prozent), ZDFneo (2,6 Prozent) und Super RTL (1,7 Prozent).