Lieber küssen statt killen - die Quoten

Berlin - Kurz vor Beginn des Wonnemonats Mai will das Fernsehpublikum offensichtlich lieber Romantik als Verbrechen sehen. Die Komödie «Verliebt in Amsterdam» mit Vladimir Burlakov und Bracha van Doesburgh kam am Freitagabend im Ersten ab 20.15 Uhr auf 4,73 Millionen (15,7 Prozent).