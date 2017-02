ZDF-Krimi klar vor Unterhaltungsshows

An dem ZDF-Krimi «Ein starkes Team» gab es bei den Quoten am Samstagabend kein Vorbei: Den neuen Fall « Tod und Liebe» mit Stefanie Stappenbeck und Florian Martens schauten im Schnitt 7,09 Millionen Zuschauer an. Das entsprach einem Marktanteil von 21,6 Prozent.

Dagegen hatten auch die Unterhaltungsshows in der ARD und bei RTL keine Chance: Beim Quiz «Wer weiß denn sowas XXL» schalteten 5,5 Millionen Zuschauer (18,1 Prozent) ein. Sie sahen, wie der als «Bergdoktor» bekannte Schauspieler Hans Sigl in der ARD den Hauptgewinn von 50 000 Euro erhielt und an zwei verschiedene Stiftungen spendete.

RTL strahlte hingegen eine neue Folge der Castingsendung «Deutschland sucht den Superstar» aus. Das wollten 3,93 Millionen Zuschauer sehen (12,1 Prozent).

Das dritte Actionspektakel von «Men in Black» mit Will Smith und Tommy Lee Jones bei Sat.1 sahen 1,93 Millionen Zuschauer (6 Prozent). ProSiebens Show «Galileo Big Pictures - 50 Bilder, die Ihnen den Atem rauben» kam auf 1,42 Millionen Zuschauer (4,7 Prozent), während beim Film «xXx 2 - The Next Level» (Vox) 1,04 Millionen (3,2 Prozent) zuschauten.

Unter einer Million Zuschauer zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr lagen die Serien «Hawaii Five-O» bei Kabel eins (0,97 Millionen Zuschauer, 3 Prozent) und «Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer» bei RTL II (0,73 Millionen, 2,2 Prozent).