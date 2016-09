Es war wohl der skurrilste Moment der diesjährigen Emmy-Verleihung: Die Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus ("Veep") nahm ihren Emmy als beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie entgegen und erinnerte in ihrer Dankesrede an ihren vor zwei Tagen verstorbenen Vater, den Unternehmer Gérard Louis-Dreyfus. Damit jagte sie jedoch viele Fans vor den Fernsehern einen Schrecken ein: Denn viele glaubten, gehört zu haben, der Schauspieler Richard Dreyfuss sei gestorben - und kondolierten auf Facebook und Twitter.

Bis sich der scheinbar Totgesagte selbst zu Wort meldete: "Ich bin nicht Julia Louis-Dreyfus' Vater", schrieb er auf Twitter. "Aber ich weiß all die betroffenen Tweets wirklich zu schätzen."

I'm actually not Julia Louis-Dreyfus' father. But I really appreciate all the concerned tweets. https://t.co/4heUxufeOa — Richard Dreyfuss (@RichardDreyfuss) 19. September 2016





Richard Dreyfuss stieg in den 70er Jahren zu den populärsten Schauspielern des New Hollywood auf. Seine erste große Filmrolle hatte er in George Lucas' nostalgischer Hommage an die frühen 60er Jahre, "American Graffiti". Drei Jahre später wirkte er in Steven Spielbergs "Der weiße Hai" mit, dem ersten Blockbuster der Filmgeschichte. Für seine Rolle in der Komödie "Der Untermieter" gewann Dreyfuss 1978 den Oscar das bester Hauptdarsteller - da war er gerade 30 Jahren und zu diesem Zeitpunkt der jüngste Schauspieler, der jemals in dieser Kategorie geehrt wurde. Erst 2003 gewann mit Adrien Brody ("Der Pianist") ein noch jüngerer Mann den Schauspiel-Oscar - Brody war 29.

Richard Dreyfuss ist quietschfidel

Heute ist Richard Dreyfuss 68 und scheint in bester Verfassung zu sein. Noch immer nimmt er Rollen an, in Kinofilmen wie in Fernsehserien. Zuletzt erhielt er 2011 den Saturn Award als bester Gaststar im Fernsehen.

Auf Dreyfuss' Nachricht reagierten zahlreiche Twitter-Nutzer mit Humor: "Ich freue mich, dass es dir besser geht", schrieb einer. "Es tut mir leid, dass du gestorben bist. Ich hoffe, es geht dir trotzdem gut", twitterte ein anderer User.