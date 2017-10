Frankie Muniz erlitt bereits 15 Schlaganfälle und vergaß dabei seine eigene TV-Show

Wer in den 90er Jahren und zum Anfang der Jahrtausendwende die Fernsehlandschaft verfolgt hat, der wird an Frankie Muniz nicht vorbei gekommen sein. "Malcolm Mittendrin", die Comedy-Serie um einen hochbegagten Teenager inmitten einer schrägen Familie, ist bei vielen sehr beliebt gewesen.



Danach wurde es sehr ruhig um den Schauspieler, der die Hauptrolle Malcolm in der Serie verkörperte. Wie er zu Beginn der Woche in der Fernsehshow "Dancing with the Stars" verriet, hatte das einen sehr unschönen Grund.



Den 31-Jährigen ereilten in den letzten Jahren mehrere kleinere Schlaganfälle. In der Summe sind es insgesamt 15. Der erst 31-Jährige Schauspieler hat einen erschreckenden Leidensweg passiert. Zwar sind die Hirnschläge im Einzelnen zum Glück ohne bleibende Schäden verlaufen, allerdings sollen die Anfälle große Teile seines Erinnerungsvermögens zerstört haben. Auch die Erinnerung an seine Show "Malcolm Mittendrin" ist nahezu ausgelöscht.

Seine Freundin unterstützt Frankie Muniz

Muniz erklärte in einem Interview während einer Ausstrahlung von "Dancing with the Stars", dass er sich an viele Dinge seiner Jugend nicht mehr erinnern kann. Auch an "Malcolm Mittendrin" nicht.



Die Anfälle sorgen immer wieder für Gedächtnislücken bei dem 31-Jährigen. Seine Freundin, Payge Pryce unterstütz ihn wo sie nur kann. Sie führt gemeinsam mit ihrem Freund ein Tagebuch, damit der ehemalige Kinder-Star möglichst viele seiner Erinnerungen behält. Das berichtet "Daily Mail". Auch Schauspieler Bryan Cranston, mit dem er zusammen in "Malcolm Mittendrin" zu sehen war, hat seinem jüngeren Kollegen seine vollste Unterstützung zugesprochen.