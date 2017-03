Nur noch drei Millionen Zuschauer sehen «Goldene Kamera»

Die Fernsehgala «Goldene Kamera» ist schon seit Jahren im Quoten-Sinkflug, jetzt ist sie ein weiteres Mal abgesackt. Gerade einmal 3,09 Millionen Menschen (10,4 Prozent) schalteten am Samstag ab 20.15 Uhr die knapp zweieinhalbstündige Show im Zweiten ein.

Das sind etwa 500 000 Zuschauer weniger als vor einem Jahr und rund eine Million weniger als im Jahr 2013. Erstmals moderierte Steven Gätjen den Abend. Neben vielen Prominenten sorgte der verwirrende Bühnenauftritt eines Doubles des US-Schauspielers Ryan Gosling für Gesprächsstoff.

Quotensieger in der Primetime war die Show «Gefragt - Gejagt» im Ersten. Nach dem Sprung vom Vorabend in die Hauptsendezeit schlug sich der Moderator Alexander Bommes mit 5,08 Millionen am Bildschirm (18,1 Prozent) ausgezeichnet. Dieter Bohlens Talentshow «Deutschland sucht den Superstar» kam bei RTL auf 3,63 Millionen (12,8 Prozent).

Auf Kabel eins erzielte die Krimiserie «Hawaii Five-0» 1,40 Millionen Zuschauer (4,6 Prozent). Sat.1 hatte den Klötzchenwelt-Trickfilm «The Lego Movie» im Programm, damit verbrachten 1,33 Millionen (4,4 Prozent) den Abend. Das Fantasydrama «Winter's Tale» auf ProSieben wollten 1,21 Millionen (4,1 Prozent) sehen. Den Science-Fiction-Film «Looper» auf Vox verfolgten 840 000 (2,8 Prozent), die Serie «Game of Thrones» auf RTL II 700 000 (2,3 Prozent).