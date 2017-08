Jon-Snow-Darsteller verrät, warum in "Game of Thrones" niemand Mützen trägt

Vorsicht, Spoilerwarnung: Im folgenden Text werden Geschehnisse der aktuellen siebten Staffel von " Game of Thrones" thematisiert, einschließlich der aktuellen fünften Episode. Sollten Sie die Serie noch ohne Spoiler sehen wollen, lesen Sie nicht weiter.

"Das Lied von Eis und Feuer" - so heißt die Buchvorlage der Erfolgs-Serie "Game of Thrones". Und Eis gibt es jede Menge in der Fantasy-Welt von Westeros: Jenseits der großen Mauer (die aus solidem Eis besteht), die das Reich der Lebenden von dem der Toten trennt, herrschen unwirtliche Bedingungen. Schnee und Frost, soweit das Auge reicht. Kein einfacher Job für die Soldaten der Nachtwache, zu denen in den ersten Staffeln auch Hauptfigur Jon Schnee gehörte.

Das ist der Grund für fehlende Mützen

Doch wieso tragen die Menschen in dieser Gegend eigentlich dicke, plüschige Fellmäntel, um sich vor der Kälte zu schützen - jedoch keine Mützen oder Hüte? Das fragte die "New York Times" Hauptdarsteller Kit Harington (Jon Schnee).



Seine Antwort: "Ich habe um einen gebeten! Ich wollte einen Hut während der Dreharbeiten in Island. Wir hatten endlose Konversationen diesbezüglich. Es ist eine große, große Frage in 'Thrones', ob sie im Norden Kopfbedeckungen tragen oder nicht", erklärte der 30-Jährige.

Doch die Gründe, auf Mützen zu verzichten, sind ganz pragmatisch: Die Zuschauer sollen auch im dichtesten Schneegestöber die Gesichter sehen und so die Charaktere voneinander unterscheiden können. "Ich denke, das ist das Wichtigste. Aber glauben Sie mir, keiner möchte einen Hut mehr als ich."

Jon, der Drachenreiter?

In dem " New York Times"-Interview, das bereits im Juli geführt wurde, drehte es sich auch um den Konterpart, das Feuer. Auf die Frage angesprochen, welchen der beiden verbleibenden Drachen er reiten würde, antwortete Harington vielsagend: "Einer heißt Viserion, er wurde nach ihrem [Daenerys', Anm. d. Red.] Bruder Viserys benannt. Der andere heißt Rhaegal, benannt nach ihrem Bruder Rhaegar. Ich mochte Viserys nie, also würde ich mich für Rhaegal entscheiden."

Ein Wink mit dem Zaunpfahl? Immerhin wissen die Zuschauer seit dem Finale der sechsten Staffel, dass Jon Schnee der Sohn von Lyanna Stark und Rhaegar Targaryen ist. Und wenn Gillys Erwähnung der annulierten Ehe (Staffel sieben, Episode fünf) korrekt ist, bedeutet das: Jon Snow (oder eher Jon Targaryen) wäre gar kein Bastard, sondern rechtmäßiger Erbe auf den Eisernen Thron. Was seine Tante Daenerys dazu wohl sagen wird? Wir werden es bald erfahren.