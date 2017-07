Diese Rolle übernimmt Ed Sheeran in "Game of Thrones"

"Game of Thrones"startet in die siebte Staffel. Musiker Ed Sheeran (26) hat in der ersten Folge der neuen Staffel der Fantasy-Saga einen musikalischen Gastauftritt. Auf diese Szene fieberten im Vorfeld viele Fans hin. Obwohl bereits bekannt war, dass er in der Folge zu sehen sein wird, war die Rolle noch streng geheim. Dieses Rätsel ist nun allerdings gelüftet. Er spielt einen namenlosen Soldaten, der am Lagerfeuer ein Lied anstimmt. "Ich mag die Szene", sagte der rothaarige Popstar vor einigen Wochen "Entertainment Tonight". Den Wunsch, Sheeran in einer "Gae of Thrones"-Folge unterzubringen, gibt es laut Produzent David Benioff bereits seit Jahren. Online sind sich die Serienfans über den Gastauftritt von Sheeran jedoch uneinig. Doch unabhängig von Ed Sheeran ist die Vorfreude auf die neue Staffel riesengroß. Einige Reaktionen zum Ed-Sheeran-Auftritt aus dem Netz.