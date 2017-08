"Game of Thrones"-Finale: Das Ende einer Ära

Achtung: Dieser Text enthält Spoiler für sämtliche Staffeln von "Game of Thrones", inklusive der gerade laufenden siebten Staffel. Wer lieber nicht wissen will, wie es weitergeht, sollte nun aufhören zu lesen.

Das war's auch schon wieder - " Game of Thrones" ist vorbei. Zumindest für dieses Jahr. Das Finale der siebten Staffel ("Der Drache und der Wolf") erstreckt sich über 77 Minuten. Die Macher setzen auf eine wenig überraschende, dafür bewährte Rezeptur: Es gibt mehrere Wiedersehen, einen Tod - und einen folgenschweren Verrat.

Das Treffen der Königinnen

In Königszunge kommt es zum großen Wiedersehen. In einer alten Arena versammelt sich - mit Ausnahme der Starks - das Who is Who von Westeros. Daenerys, Jon, Tyrion, Davos, Jorah, Theon, Varys und der Bluthund stehen auf der einen Seite, Cersei, Jaime, Bronn, Euron und der Berg Gregor Clegane auf der anderen. Während sich ein paar Meter entfernt die riesigen Armeen drohend gegenüberstehen, versuchen die Mächtigen in kleiner Runde eine Waffenruhe auszuhandeln.

Jon Schnee gibt sich zunächst ganz diplomatisch. Beide Seiten hätten doch den gleichen Feind, und zwar die Untoten im Norden. Nach einer kurzen Demonstration eines Zombies sind sich auch alle Parteien einig, dass sie gemeinsam kämpfen müssten. Hätte die amtierende Königin nicht eine Bedingung: Jon Schnee darf sich weder auf Cerseis noch auf Daenerys' Seite schlagen. Dumm nur, dass der König des Nordens sich nach ewigem Hin und Her schon für "Dany" entschieden hat. Und weil Jon nicht als Lügner dastehen will, lässt er lieber den Deal platzen.

Ein trügerischer Frieden

So muss Tyrion erneut ran. Im Vier-Augen-Gespräch versucht er, seine Schwester von der Dringlichkeit des Anliegens zu überzeugen. Er lässt nichts unversucht, schenkt Cersei sogar ein Glas Wein ein. Doch als diese nicht zugreift, ist dem Zwerg sofort klar: Cersei muss schwanger sein. Schließlich schlägt in Westeros niemand ein Glas Wein grundlos aus. Kurz darauf verspricht Cersei schließlich doch noch ihre Hilfe. Ganz uneigennützig, versteht sich. Dass der gutmütige Jon Schnee ihr glaubt, ist nicht verwunderlich. Doch Tyrion müsste seine Schwester eigentlich besser kennen.

Wenig überraschend gibt Cersei später gegenüber Jaime zu, dass sie nie vorhatte, ihren Teil des Plans zu erfüllen. Stattdessen hofft sie, dass die Armeen der Starks und Targaryens im Kampf gegen die Untoten ordentlich aufgerieben werden - und sie sich nur noch mit den Überbleibseln herumschlagen muss. Selbst im Angesicht des drohenden Weltuntergangs bleibt sich Cersei treu. Als Zuschauer goutiert man diese Wendung, Jaime allerdings hat genug - und macht sich vom Acker. Er reitet Richtung Norden, offenbar aber leider ohne Bronn. Dabei haben die beiden schon so viel durchgemacht.

Gerechtigkeit in Winterfell

Im Norden dagegen scheint zunächst alles beim Alten zu sein. Kleinfinger gibt erneut den bösen Einflüsterer und intrigiert fleißig vor sich hin. Doch die Stark-Geschwister haben sich längst gegen Lord Baelish verschworen. In einer Gerichtsverhandlung wird der schmierige Lügner mit seinen Taten konfrontiert. Einige gibt er zu, bei anderen muss Bran einspringen, der als Dreiäugiger Rabe glücklicherweise zuvor alle sechs vorherigen Staffeln im Schnelldurchlauf vor seinem geistigen Auge durchspulen konnte. Arya fackelt nicht lange und demonstriert, wie gut sie mittlerweile mit einem Dolch umgehen kann.

Kleinfingers Blut ist noch nicht einmal getrocknet, da klopft Sam Tarly an Brans Tür. Bran, der Professor X von "Game of Thrones", hat offenbar lang genug ins Kaminfeuer gestarrt und erklärt: Jon ist gar kein Stark-Bastard, sondern ein Targaryen-Bastard. Das ist so nicht ganz korrekt, hakt Sam Tarly ein, der davon wenig überrascht zu sein scheint. Weil Rhaegar Targaryan und Lyanna Stark in einer heimlichen Zeremonie verheiratet wurden, sei Jon ein vollwertiger Targaryen - und dementsprechend der legitime Thronfolger. Natürlich, hakt Bran ein - das erkläre auch, warum Jon Schnee eigentlich Aegon Targaryen heißt. Na, dann ist das ja auch endlich geklärt.

Techtelmechtel mit der Drachenkönigin

Nur einer weiß davon immer noch nichts: Jon Schnee. Der vergnügt sich derweil mit Daenerys in einer Schiffskajüte - damit wäre auch klar, worauf der Episodentitel "Der Drache und der Wolf" anspielt. Sehr subtil. Bran scheint es ziemlich entspannt zu sehen, dass der begehrteste Junggeselle von Westeros gerade mit seiner eigenen Tante schläft. Tyrion dagegen scheint das Stelldichein nicht so zu behagen. Immerhin wurde das Inzest-Loch, das Jaime mit seinem Abgang für eine kurze Zeit hinterlassen hat, adäquat gestopft. Und nachdem nun noch einmal betont wurde, dass Daenerys gar keine Kinder kriegen könne, Jon diesen Fakt aber bezweifelt, dürfte eigentlich klar sein, was in Staffel 8 passiert.

Ende einer Ära

Der Showdown des Finales findet an der großen Mauer statt. Die Untoten sind endlich eingetroffen und demonstrieren ihre neueste Errungenschaft: Der Nachtkönig reitet auf dem wiedererweckten Drachen und lässt ihn die Mauer angreifen. Damit wird auch die drängendste Frage der vergangenen Woche beantwortet: Speit ein Zombie-Drache Eis oder Feuer? Die Antwort lautet: blaues Feuer. Nach 8000 Jahren fällt die Mauer in knapp zwei Minuten - das Ende einer Ära in Westeros.

Was wir noch gelernt haben

Der untote Drache kann genauso gut fliegen wie seine lebendigen Brüder, obwohl seine Flügel völlig durchlöchert sind

Rhaegar ist ziemlich unkreativ, was die Namen seiner Söhne angeht. Jons wahrer Name ist Aegon Targaryen, so hieß aber bereits ein anderer Sohn, der von Ser Gregor Clegane getötet wurde

Theon, der menschgewordene Feigling, hat einen überraschend festen Faustschlag

Worauf wir uns in der nächsten Staffel freuen