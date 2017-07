Hackerangriff: Offenbar neue "Game-of-Thrones"-Folge gestohlen

Der Pay-TV-Sender HBO ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden, wie US-Medien am Montag berichteten. Es seien kürzlich durch Datenraub Informationen entwendet worden, zitierte die US-Zeitschrift "Entertainment Weekly" aus einer Mitteilung von HBO. Der Cyber-Vorfall werde untersucht, Sicherheitsexperten seien eingeschaltet worden.



Der Sender machte allerdings keine Angaben zu den betroffenen Inhalten. Laut "Entertainment Weekly" soll unter anderem die beliebte Fantasy-Serie " Game of Thrones" betroffen sein. Der Zeitung zufolge sollen die Hacker in einer anonymen E-Mail an Reporter "Game of Thrones"-Inhalte als gestohlenes Material erwähnt haben - unter anderem das Skript einer Folge, die bisher noch nicht gesendet wurde.



"Game of Thrones": Neue Staffel gerade gestartet

Insgesamt soll es sich bei den entwendeten Inhalten um Daten im Gesamtvolumen von 1,5 Terrabyte handeln. Auch die Serien "Ballers" und "Room 104" sind offenbar betroffen. Es handele sich um eine "laufende Ermittlung", hieß es in der Erklärung von HBO.

Das mehrfach ausgezeichnete TV-Drama "Game of Thrones" war Mitte Juli in den USA in die siebte Staffel gestartet. Die achte und letzte Staffel soll 2018 erscheinen.