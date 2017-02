Hat HBO versehentlich das Ende der nächsten Staffel verraten?

Spoiler-Alarm: Wer die Spannung für die kommenden " Game of Thrones"-Staffel erhalten will darf hier nicht weiter lesen

Eis und Feuer - in der nächsten Staffel der Serie werden diese Welten, die bislang streng getrennt wurden, aufeinander prallen. Das verrät zumindest das letzte Leak aus dem GoT-Universum. Dieses mal kam ein Artwork an die Öffentlichkeit. Artworks sind computergestützte "Zeichnungen", die die Szenen des Drehbuchs visuell umsetzen.

Entscheidende Schlussszene

Die HBO-Serie wird zwar erst im Sommer ausgestrahlt. Aber wie es scheint, wurde eine, wenn nicht die zentrale Szene der Staffel verraten. Es ist John Snow in einer Drachengrube zu sehen, was nichts anderes bedeutet, als dass die zentralen Führungsfiguren der Serie endlich aufeinander stoßen.



Bislang ist der Bastardsohn John Snow nicht aus dem ewigen Eis der Mauer herausgekommen. Während Daenerys Targaryen, die Drachenkönigin, sich nur in Wüstenregionen aufhielt. Doch am Ende der letzten Staffel brach die junge Königin mit ihrem Heer in ihre Heimat auf, um dort ihre angestammten Rechte zurückzuerobern. Was nach Lage der Dinge Krieg bedeutet, einen Kampf mit der inzestuösen Königsmutter Cersei Lannister. Von dem eigentlichen Krieg gegen die untoten Wanderer jenseits der Mauer, der die ganze Menschheit bedroht, weiß sie noch nichts.





Alle kommen zusammen

Das geleakte Bild verbindet nun die Handlungsstränge. Die Fanseite "Watchers on the Wall" geht davon aus, dass es sich um ein Originalbild von HBO handelt. Es zeigt Jon Snow, den Zwerg Tyrion Lannister und den Söldner Bronn am Eingang der Drachengrube.

Maisie Williams, sie spielt die Arya Stark, hatte zuvor schon wesentliche Handlungselemente in einem Interview mit "Time Out" verraten. Sie sagte, die Staffel werde mit einem gewaltigen Cliffhanger enden. Spannender als der vermeintliche Tod John Snows. Die verschiedenen Handlungsstränge würden in Staffel Sieben zusammenstoßen, denn die Serie gehe langsam in den Endspurt für das Finale

Maisie Williams sagte im Einzelnen:

"Wir nähern uns dem Höhepunkt und dann geht es auf das Ende zu. Es ist spannend."

"Ich habe gefühlt, dass alles in der letzten Staffel darauf vorbereitet, wie es auf das Ende zugeht."

"Jeder Charakter kommt zu einer Kreuzung in seinem Leben."

"Alles prallt miteinander zusammen."

Nach Beobachtungen bei den Dreharbeiten gehen Fans davon aus, dass am Ende der siebten Staffel eine dramatische Massenzusammenkunft der Figuren geben wird. Neben den drei Personen auf dem Bild erwarten sie auch den kranken Ser Jorah, den intriganten Varys, die Hexe Missandei und den zombiehaften Berg.