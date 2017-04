Satte Gehaltserhöhung für die Stars von "Game of Thrones"

Den 16. Juli 2017 dürften sich Fans der Serie " Game of Thrones" weltweit im Kalender markiert haben. Denn dann startet die siebte Staffel der HBO-Produktion. Allerdings werden zunächst nur sieben statt wie in den vorherigen Staffeln zehn Folgen zu sehen sein.



Für die Hauptdarsteller Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey, Peter Dinklage und Nikolaj Coster-Waldau lohnt sich die Arbeit trotzdem. Alle fünf Schauspieler verhandelten neue Verträge, die ihnen eine satte Gehaltserhöhung zusichern. Für die sechste Staffel von "Game of Thrones" erhielten Clarke und Co. 500.000 Dollar pro Episode.



Das Gehalt der "Game of Thrones"-Stars wird verfünffacht

Ab der siebten Staffel wird ihre Gage nun verfünffacht: 2,5 Millionen Dollar sollen die fünf wichtigsten Stars der Serie pro Folge bekommen. Das gilt auch für die finale achte Staffel, die im kommenden Jahr ausgestrahlt werden soll.

Damit stoßen die "Game of Thrones"-Darsteller die bisherigen Gagen-Könige der Serie "The Big Bang Theory" vom Thron. Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg und Kunal Nayyar bekommen eine Millionen Dollar pro Folge. Die gleiche Summe verdienten Anfang der Nullerjahre die sechs Hauptdarsteller der Serie "Friends". Ab der sechsten Staffel im Jahr 2002 erhielten Jennifer Aniston und Co. eine Millionen Dollar pro Folge - damals eine echte Sensation.

Sechste Staffel kostete 100 Millionen Dollar

Doch nicht nur für die Gehälter ihrer Stars müssen die Macher von "Game of Thrones" tiefer in die Tasche greifen. Auch die Produktionskosten der einzelnen Folgen dürften erneut steigen. Die sechste Staffel mit der monumentalen "Schlacht der Bastarde" ließ sich HBO insgesamt 100 Millionen Dollar kosten, macht rund zehn Millionen Dollar pro Folge.



Da die siebte und die achte Staffel jedoch nur sieben beziehungsweise sechs Folgen haben werden, könnten bis zu 16 Millionen Dollar pro Episode zur Verfügung stehen. Dass das Budget zum lange erwarteten Finale gekürzt wird, davon ist bei einer der erfolgreichsten Serien aller Zeiten wohl nicht auszugehen.