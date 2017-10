Game of Thrones-Prostituierte Ella Hughes dreht jetzt Pornofilme

Die britische Schauspielerin Ella Hughes spielt in der Serie "Game of Thrones" eine Prostituierte. Anscheinend fühlt sich die 22-Jährige in diesem Milieu wohl: Sie dreht nun Pornofilme und gibt sich im Live-Strip als Webcam-Girl, berichtete "Dailymail" vergangene Woche. Eigentlich wollte Hughes Anwältin werden - doch für ihre neuen Aufträge schmiss sie ihr Jura-Studium.

Die erfolgreiche Serie "Game of Thrones" ist nicht nur für ihre Drachen-Spezialeffekte berühmt, sondern auch für explizite Sex-Szenen. Ella Hughes spielt in der sechsten Staffel eine Prostituierte in einem Bordell von Westeros. Wem das nicht genügt, kann ihren Körper nun aber auch noch vor der Webcam bewundern, ihre getragene Unterwäsche kaufen oder sie in Pornofilmen sehen. Darunter auch zu finden: die Porno-Parodie "Queen of Thrones". Mittlerweile hat Ella Hughes fast 200.00 Follower auf Twitter und Instagram. Auch dort zeigt sie sich ihren Fans am liebsten in Dessous - oder nackt.

❤️ @joby_rawlins @marcdorcel Ein Beitrag geteilt von Ella Hughes 🌈 (@hughesthatgurl) am 15. Mai 2017 um 14:29 Uhr

Vom hässlichen Entlein zum sexy Schwan

Als Teenager fand sich Hughes angeblich hässlich und zu dick. Der "BBC" verriet sie: "Bevor ich den Porno für mich entdeckte, war ich ein sehr schüchternes Mädchen. Ich habe noch nicht einmal mit Leuten am Telefon gesprochen." Und weiter: "Ich hatte mit meinem Gewicht zu kämpfen. Nicht in einer Million Jahren hätte ich mir träumen können, dass ich so etwas wie jetzt einmal tun würde." Für den jetzigen Beruf schämt sie sich nicht. Sie war deshalb auch bereit, ihr Studium vorzeitig zu beenden. "Mich interessiert nicht, was andere denken. Die Liebe für meinen Beruf blendet alles andere aus."