Schauspieler Bernd Herzsprung wird 75

Piloten-Sonnenbrille, Lederjacke. Aber kein Protzauto. Bernd Herzsprung fährt in einem nicht ganz neuen Mercedes-Kombi ans Ufer des Tegernsees. Der 75. Geburtstag des Schauspielers steht bevor.

Sein Leben teilt er mit einer rund 30 Jahre jüngeren Partnerin. Doch er macht knapp Halt vor dem Klischee des alten Mannes, der die Jugend mit allen Mitteln zu erkaufen sucht. Vielleicht wäre er sonst auch besser im Geschäft.

«Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich mich gerne mal wieder in der Branche bemerkbar machen würde», sagt Herzsprung auf einer Café-Terrasse mit Blick auf den oberbayerischen See, in dessen Nähe er seit einigen Jahren wohnt. An der Balustrade stehend streicht er sich die grauen Haare aus der Stirn. Seine braune Lederjacke ist dieselbe, in der er vor Jahrzehnten für seine erste Schauspieleragentur posiert hat. Sie ist oft getragen, aber Leder ist dankbar, die Jacke geht als Vintage durch. «Patina», sagt Herzsprung.

Der schöne Theodor - das ist Herzsprungs Rolle in der Verfilmung von Erich Kästners «Das fliegende Klassenzimmer» von 1973, neben Joachim Fuchsberger. Danach machen TV-Serien wie «Soko 5113» sein Gesicht bekannt. Seine bislang letzte Rolle - in «Alles ist Liebe» (2014) - liegt allerdings eine Weile zurück.

«Allein die mehrjährige Abstinenz in dem Gewerbe lässt einen nur allzu schnell in Vergessenheit geraten», sagt Herzsprung. Raus ist er aus dem Geschäft, seitdem seine Ehe mit der Designerin Barbara 2008 geschieden wurde. Danach zog Herzsprung in einen kleinen Ort am Tegernsee, um sich um seine Mutter zu kümmern. Heute ist er mit seiner deutlich jüngeren Freundin Özlem zusammen.

Aus den Klatschgeschichten in den Jahren nach der Scheidung habe er sich rausgehalten, er habe seine Kinder schützen wollen. Aber: Wer nichts mehr von sich hören und sehen lässt in der Branche, sorgt nicht mehr für Gesprächsstoff.

Herzsprung beneidet die Menschen im bayerischen Oberland auf den alten Höfen, wo die Generationen zusammen unter einem Dach leben. Die älteren Herrschaften hätten da noch etwas zu sagen. «Im übrigen ist die 75 ein Zahlenverdreher, ich sehe nur so alt aus», sagt Herzsprung und lacht. Gleich darauf bekommt er allerdings feuchte Augen. «Ich sehe meine Kinder bedauerlicherweise zu selten, was Sehnsuchtsfantasien aufkommen lässt.» Aus der Ehe mit Barbara hat der Schauspieler zwei Töchter, dazu einen außerehelichen Sohn.

Ein anspruchsvoller Plot für eine Vater-Tochter-Geschichte mit seiner Tochter Hannah würde beiden gefallen, sagt Herzsprung. Ein konkretes Projekt gibt es aber nicht. «Ich fürchte, diesen Wunsch muss ich wohl mit ins Grab nehmen.» Hannah Herzsprung (35) hat für viele ihrer Rollen Preise gewonnen («Vier Minuten», «Weissensee»). Ihr Vater passt eher ins öffentlich-rechtliche Vorabendprogramm.

«Mit 75 leistest du dir den Luxus zu hinterfragen, warum da niemand war im Leben, der mehr von dir wollte als professionell abgelieferte Arbeit», sagt Herzsprung. «Nichts Überdurchschnittliches, schon gar nicht vereinbar mit meinem Ehrgeiz.»

Zum ständigen Personal der Privatsender und deren Shows zählt Herzsprung heute jedenfalls nicht. Zu jenen also, die unbedingt auf der Bildfläche erscheinen wollen, und sei es aus dem Container von «Promi Big Brother» oder im «Dschungelcamp». Seine Grenze hat Herzsprung hinter «Let’s Dance» gezogen. Bei der RTL-Show habe er 2011 vor allem für seine schwerkranke Mutter mitgemacht, sagt der Jubilar. «Vielleicht wollte sie mich noch einmal auf der Bühne sehen.» Seine Mutter stirbt in den Wochen, in denen er um den Sieg tanzt.

Als er aus dem Fokus der Öffentlichkeit gerückt war, habe er suizidale Fantasien gehabt, gesteht Herzsprung. «Aber eine Mischung aus Gefühlstiefe und Robustheit waren und sind meine ständigen Begleiter. Rettungsinseln, in denen sich auch meine Kinder und meine Freundin Ösi befinden.»

Vier- bis fünfmal die Woche gehe er ins Fitnessstudio. In der Tanz-Show habe man wirklich Leistung bringen müssen, erzählt er - eine Herausforderung in dem Alter. Und natürlich bekommen die Teilnehmer ein Honorar, das auch eine Rolle dabei gespielt haben dürfte. Auch Schauspieler brauchen Geld zum Leben.

Als gesunder und lustiger Clown will Herzsprung alt werden. An dieser Maxime hält er fest. So sehr, dass er eine rote Schaumstoffnase aufsetzt für ein Foto, das den alten Clown zeigen soll, und seinen blauen Pullover austauscht gegen ein graues Sweatshirt. «Respect» steht darauf.