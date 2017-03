"Viele Gründe warum ich gegangen bin": So begründet Greta ihren GNTM-Ausstieg

Auf ein Foto mit Hayo und Hund muss Greta in ihrer Modelmappe verzichten: Die 21-jährige verließ "Germany's Next Topmodel" in der achten Folge freiwillig. Dabei galt die Hamburgerin als eine der Kandidatinnen mit dem größten Potenzial in der laufenden zwölften Staffel. Sie ergatterte unter anderem den begehrten Job, für das Lookbook des deutschen Labels Kaviar Gauche posieren zu dürfen. Einige ihrer Mitstreiterinnen und auch Juror Thomas Hayo sahen Greta sicher im Finale.

Hier noch mal ein Foto aus Paris! Es war so eine ehre diesen Job machen zu dürfen @kaviargauche_official 💕 Mal sehen was heute um 20.15 Uhr passiert 🙈🎊 #gntm #germanysnexttopmodel #teamgreta #teamthomas Ein Beitrag geteilt von GRETA (@greta.topmodel.2017) am 23. Mär 2017 um 10:05 Uhr

Doch als sie Jury-Chefin Heidi Klum beichtete, die Show vorzeitig verlassen zu wollen, machte die kurzen Prozess. "Ich brauche ein klares Ja oder ein klares Nein. Ein Shooting mit einem Mädchen zu machen, das nicht hier sein möchte, ist Zeitverschwendung", urteilte Klum und schickte Greta ohne Foto nach Hause.

"Ich bin nicht fürs Fernsehen gemacht", sagt Greta

Die 21-Jährige hatte schon länger mit ihrer Teilnahme an der Show gehadert. Immer wieder berichtete sie von Heimweh und Sehnsucht nach ihrem Freund. "Ich fühle mich momentan unwohl in meiner Haut und kann das Ganze nicht mehr richtig genießen. Ich bin nicht fürs Fernsehen gemacht", sagte Greta.



Gleichzeitig deutete sie an, dass nicht nur das Heimweh ausschlaggebend für ihre Entscheidung war. "Es sind viele Umstände, die mich dazu gebracht haben, mich unwohl zu fühlen", sagte sie in der Sendung. Und auf ihrem GNTM-Instagramprofil schreibt Greta: "Ich hoffe ihr könnt meine Entscheidung alle nachempfinden... zumindestens ein bisschen. Es hat viele Gründe warum ich gegangen bin, die ich aber in der Öffentlichkeit nicht preisgeben möchte".

Dass Greta auch ohne GNTM Erfolge als Model feiern könnte, deutete sich bereits vor Wochen an. Damals postete die Hamburgern auf ihrem privaten Instagramaccount ein Video, das sie mit der Adresse "@mgm.models" versah. Bei der Hamburger Agentur sind auch die frühereren GNTM-Kandidatinnen Jolina Fust und Julia Wulff unter Vertrag. Letztere verließ die Show im vergangenen Jahr vorzeitig - offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Fust belegte 2014 den zweiten Platz.

To be continued... 💃🏼 @mgm.models Ein Beitrag geteilt von GRETA (@hellsangeli) am 14. Feb 2017 um 7:23 Uhr

Für Juror Thomas Hayo bedeutet Gretas Abgang einen weiteren schweren Verlust für sein Team: Bereits in der vierten Folge ging Kandidatin Helena freiwillig, weil sie sich beim Umsytling nicht von ihren langen Haaren trennen wollte. Nun hat Hayo nur noch fünf Mädchen in seinem Team, während Michael Michalsky mit sieben Kandidatinnen weitermacht.