"Honey" war gestern, jetzt kommt "FitnessOskar"

Er gilt bis heute als heimlicher Gewinner der vergangenen Staffel von " Germany's Next Topmodel": Alexander "Honey" Keen. Mit seinem Perlweiß-Lächeln schlich sich der 34-Jährige so oft in die Model-Show, an der eigentlich seine damalige Freundin Kim Hnizdo teilnahm, dass er selbst zu einer kleinen Berühmtheit wurde. Unvergessen ist seine unangemessene Reaktion auf Hnizdos Kurzhaar-Schnitt, die ihm schlussendlich die Daseinsberechtigung als Dschungelcamp-Kandidat einbrachte.



Doch Honey muss sich in Acht nehmen - der nächste Topmodel-Freund, der nach einer eigenen Karriere im Rampenlicht strebt, steht schon in den Startlöchern: FitnessOskar, selbsternannter "Social Media Influencer" aus Hamburg und Freund von "GNTM"-Kandidatin Neele Bronst. Muss "Honey" etwa um seine Daseinsberechtigung als einzig wahrer Topmodel-Boyfriend fürchten?

Honey und "FitnessOskar" - zwei Männer mit bescheuerten Künstlernamen

Eines haben sie schon auf den ersten Blick gemeinsam: die gewöhnungsbedürftigen Künstlernamen. Leicht verständlich sind sie und ziemlich albern: "Honey" und "Fitness-Oskar". "Ich bin Oskar und mein ganzes Leben dreht sich um Fitness, deshalb entschloss ich mich bei der Erstellung meines YouTube-Kanals, mich FitnessOskar zu nennen", erklärt der Hamburger, der bürgerlich Oskar Ogorkiewicz heißt, auf seiner Internetpräsenz. Macht Sinn.

Was Oskar Honey voraus hat: Er war auch vor der Teilnahme seiner Freundin an "GNTM" schon ein kleines bisschen berühmt. Seinen YouTube-Kanal, auf dem er bereits über 1000 Videos mit Fitness- und Ernährungstipps hochgeladen hat, haben knapp 96.000 Menschen abonniert - auf Instagram hat er 75.000 Follower. Dort präsentiert sich der 25-Jährige gerne oberkörperfrei und lässt seine gestählten Muskeln spielen - ein Bild wie man es auch schon öfter von Honey gesehen hat. Einziger Unterschied: Die Muskeln von Grinsebacke Honey sehen trotz seiner zahlreichen Auftritte in Nachtclubs und Möbelhauseröffnungen auf Instagram nur knapp 23.000 Fans.

FitnessOskar ist auch ohne "Germanys's Next Topmodel" erfolgreich

Vielleicht ist FitnessOskars' "Social-Media-Fame" auch der Grund dafür, warum sich der gebürtige Pole bisher noch aus der aktuellen Staffel von "Germany's Next Topmodel" herausgehalten hat. Obwohl er in einem Gespräch mit dem Magazin "OK!" verrät, dass er "grundsätzlich Lust auf Fernsehen" hätte, hat er sich - bis auf eine kurze Sequenz in der ersten Folge - noch nicht in der Model-Sendung präsentiert. Zum Vergleich: Honey trompetete schon in der vierten Folge der letzten Topmodel-Staffel minutenlang via Skype in die Kameras von ProSieben.



Die Chance, sich bei "GNTM" zu profilieren, wird FitnessOskar spätestens dann bekommen, wenn Heidi Klum - wie in jeder Staffel - die "Boyfriends" ihrer Mädchen in die Modelvilla nach Los Angeles einlädt - seine Freundin Neele hat gute Chancen noch so lange in der Modelshow zu bleiben. Und falls nicht - FitnessOskar weiß ja, an wen er sich wenden muss, wenn er trotzdem auf Biegen und Brechen im Fernsehen groß rauskommen möchte.