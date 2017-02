So hart wird die neue Staffel

Das ist neu in der 12. Staffel GNTM In der diesjährigen Staffel "Germanys Next Topmodel" heißt es: Mitfliegen oder rausfliegen? Denn schon in der ersten Folge dürfen die neuen Mädels der 12. Staffel ein wenig Jetset-Luft schnuppern.



Auf dem Flughafen Kassel-Calden beginnt für 50 Mädchen das Abenteuer "GNTM" – und für einige endet es auch dort direkt wieder. Entscheidend ist der Walk auf einem laufenden Gepäckband. Für alle Mädels, die diese erste Entscheidungsrunde überstehen heißt es: "Come on board!" Durchatmen können die potentiellen Supermodels jedoch nur kurz. Denn es geht sofort weiter an die Côte d'Azur auf ein Kreuzfahrtschiff. Die größte Neuerung dieses Jahr: Die Kandidaten können jederzeit aus der Show geworfen werden. Das heißt: Nicht nur beim Entscheidungswalk kann der Traum vom Topmodel platzen.



Neu mit dabei: Choreografin Nikeata Thompson und Catwalk-Trainer Mac Folkes. Thompson soll Team Weiß (Michael Michalsky) und Folkes Team Schwarz (Thomas Hayo) für den Laufsteak fit machen. Ebenso wird es ein Comeback geben: Wolfgang Joop soll laut Informationen der Bild-Zeitung in der zweiten Hälfte der Staffel einen Auftritt als Gastjuror haben. Wie lange ist noch nicht bekannt.



Leicht wird es für die angehenden Models also nicht. Das heißt für sie: Besser von Anfang an voll durchstarten.





Germany's Next Topmodel: ab 09. Februar, 20:15 Uhr, auf ProSieben