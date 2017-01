Alles, was Sie zur zwölften GNTM-Staffel wissen müssen

Frédéric von Anhalt ist sauer auf Heidi Klum

Zsa Zsa Gabors Witwer wollte Heidi und ihren Mädchen die Türen zu seinem Anwesen im noblen Stadtteil Bel Air öffnen. Die Kandidatinnen hätten sogar in Kleidern der Hollywood-Legende posieren dürfen. Doch das GNTM-Team von ProSieben tauchte am vereinbarten Termin nicht auf, von Anhalt war sauer.

Sexy GNTM-Shooting in Los Angeles

Gerade sorgte Heidi Klum in Los Angeles für Aufsehen: Die 43-Jährige drehte auf dem berühmten "Walk of Fame" in Hollywood Szenen für "Germany's Next Topmodel". Dafür hatte Klum wie so oft viele leichtbekleidete Models im Schlepptau, die sich auf einem riesigen Bett mitten auf der Straße fotografieren ließen. Fotos zeigen, dass das GNTM-Team dafür sogar eine eigene Polizei-Eskorte bekam.

Erster Trailer zur neuen GNTM-Staffel veröffentlicht

Erste Eindrücke gefällig? ProSieben hat einen Trailer zur neuen GNTM-Staffel veröffentlicht. Das Filmchen zeigt erste Bilder von den Mädchen, dem Battle zwischen Thomas Hayo und Michael Michalsky und natürlich den Shootings. Den Titelsong zur zwölften Runde steuert übrigens Bruno Mars mit "24k Magic" bei:

Die Jury

Model-Mama Heidi Klum ist natürlich gesetzt. Auf den Plätzen links und rechts neben ihr wurde in den vergangenen Jahren ordentlich durchrotiert. In der neuen Staffel bleibt die Jury allerdings unverändert:

Thomas Hayo - der Werber ist bereits seit 2011 bei GNTM dabei

- der Werber ist bereits seit 2011 bei GNTM dabei Michael Michalsky - der Modeschöpfer löste im vergangenen Jahr Wolfgang Joop als Juror ab. Am Ende von Staffel 11 konnte Michalsky als Sieger jubeln. Den Titel gilt es nun zu verteidigen.





Die GNTM-Coaches

Für Staffel zwölf ist laut Informationen der "Bild"-Zeitung das deutsche Männermodel Lars Burmeister als Coach verpflichtet worden.

Der gebürtige Hamburger arbeitet seit vielen Jahren für die renommiertesten Designer der Welt, darunter Dolce & Gabbana, Valentino und Versace. Zudem war er das Werbegesicht für den Armani-Duft "Acqua di Gio" und langjähriges Testimonial der Marke Hugo Boss.

Außerdem als Catwalk-Coach im Team Thomas dabei: Decorsey Folkes. Der gebürtige Jamaicaner tritt in die Fußstapfen von Bruce Darnell und Jorge Gonzales.

Nikeata Thompson, ehemaliges Jury-Mitglied von "Got to dance", wird wiederum wohl als Laufsteg-Coach für Michaels Team arbeiten.

Die Kandidatinnen

Letztlich dreht sich bei GNTM alles um eines: Hoffnungsvolle Mädchen, die sich ihren großen Traum von der Topmodel-Karriere erfüllen möchten. ProSieben zeigt alle Mädchen, die in der zwölften Staffel auf dem Laufsteg bestehen wollen, in einer Galerie.

Die Termine

Am 9. Februar geht es los, danach geht es wie gewohnt donnerstags um 20.15 Uhr weiter.