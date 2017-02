Sehen wir hier schon die Finalistinnen?

Zum Auftakt der New Yorker Modewoche findet traditionell die amfAR-Spendengala in New York statt. Auch Heidi Klum stand auf der Gästeliste und brachte zwei GNTM-Kandidatinnen aus der zwölften Staffel mit. Die startet in Deutschland zwar erst am 9. Februar, aber der Besuch der Spendengala ist in der Modelshow seit Jahren ein fester Bestandteil und wird meist im letzten Drittel der Staffel ausgestrahlt.



Wer Klum begleiten darf, hat es meist bis in die Top Ten geschafft. Im vergangenen Jahr waren das Kim Hnizdo und Elena Carrière. Beide zogen am Ende ins Finale ein, Kim gewann sogar. Die Chancen, dass die Finalistinnen in diesem Jahr Lynn Petertonkoker und Leticia Wala-Ntuba heißen, stehen also nicht schlecht.



Die beiden 18-Jährigen nahm Heidi Klum nämlich nach New York mit. Lynn kommt aus Beckum in Nordrhein-Westfalen, wo sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert. Die gebürtige Kongolesin Leticia stammt aus Ingolstadt und geht noch zur Schule. Wer weiß, vielleicht trägt eine von ihnen in wenigen Monaten den Titel "Germany's Next Topmodel" 2017.

Ex-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink wieder vor Gericht

Gerade noch stand sie im Dschungelcamp bei RTL vor der Kamera, ihre Karriere aber begann Gina-Lisa Lohfink aber bei "Germany's Next Topmodel". In der dritten Staffel erreichte die heute 30-Jährige den zwölften Platz. Ganz vorn wird sie am kommenden Freitag im Berliner Kammergericht stehen.

Lohfink war vor knapp einem halben Jahr wegen falscher Verdächtigung verurteilt worden. Weil sie gegen das Urteil Revision beantragte, muss das Model am kommenden Freitag (10. Februar) erneut vor Gericht. Lohfink werde persönlich zu der Revisionsverhandlung erscheinen, sagte ihr Anwalt Burkhard Benecken gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Seine Mandantin habe ihm gesagt, sie habe jetzt Kraft für die neue Verhandlung, so Benecken. Nach ihrem Aufenthalt im RTL-Dschungelcamp in Australien fühle sie sich gut erholt. Für den Prozess ist ein Verhandlungstag angesetzt.

Diese Kandidatinnen wurden als Jungen geboren

Vor zwei Jahren schaffte es mit Pari Roehi erstmals ein Transgender-Model in die engere Auswahl von "Germany's Next Topmodel". Die heute 27-Jährige wurde als Junge geboren und unterzog sich im Alter von 19 Jahren einer Geschlechtsumwandlung. Ihre Teilnahme sorgte für viele Diskussionen innerhalb der damaligen Jury um Heidi Klum, Thomas Hayo und Wolfgang Joop. In Folge drei wurde Pari schließlich nach Hause geschickt. "Nachdem ich meine Geschichte auch in der Show erzählte, war ich nicht mehr interessant und somit direkt raus", sagte die gebürtige Iranerin im Februar 2015 der "Bild"-Zeitung.

In Staffel zwölf haben es nun gleich zwei Transgender-Models in die Top 30 geschafft: Giuliana und Melina. Beide wurden als Jungen geboren. "Ich hab schon als kleines Kind gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Als ich im Kindergarten war, habe ich oft mit den Mädchen gespielt und hatte Barbies. Zudem habe ich lieber Mädels-Klamotten angezogen. Mit sieben oder acht Jahren habe ich meiner Mutter gesagt, dass ich doch lieber ein Mädchen sein möchte", sagte Giuliana der "Bild"-Zeitung. Die heute 20-Jährige ließ sich schließlich zur Frau umoperieren. "Für diese Veränderung habe ich mich entschieden, weil ich nicht weiterhin darunter leiden wollte. Ich möchte damit zeigen, dass ich mich nicht verstecke und einfach so bin, wie ich bin!" sagt die Freiburgerin.



Auch die 19-jährige Melina hat ein klare Mission: "Ich bin bei 'Germany's Next Topmodel', um zu zeigen, dass Klischees altmodisch und überbewertet sind und der erste Eindruck oft täuscht." Bleibt abzuwarten, wie Jury-Chefin Heidi Klum auf die beiden Nachwuchs-Models reagiert. Denn vor zwei Jahren brachte sie Transgender-Kandidatin Pari ziemlich aus dem Konzept.

"Wir suchen 'Germany's Next Topmodel'. Wir haben nur Mädchen in der Truppe", sagte Klum damals. Auch wenn Wolfgang Joop beharrte. "Der Begriff Model ist nicht geschlechtsspezifisch festgelegt." Paris Rauswurf verpackte er dann in die netten Worte: "Du bist wunderschön. Aber im Vergleich mit den anderen Mädchen stichst du so sehr heraus - und zwar nur durch deine Art, durch deine Schönheit, die so ladylike ist, dass die anderen aussehen wie kleine, freche Schülerinnen."

Wolfgang Joop freute sich auf seine "Familie"

Zwei Jahre lang gehörte er zur Jury von "Germany's Next Topmodel". 2015 wurde Wolfgang Joop dann durch Michael Michalsky ersetzt. Jetzt ist der 72-Jährige zurück. Wenn auch nur für kurze Zeit. In der zwölften Staffel von GNTM hat der Publikumsliebling einen Gastauftritt. "Das war ein spontaner Auftritt", sagte Joop der Zeitschrift "Gala". "Ich war eigentlich zum Gallery-Hopping in Los Angeles. Davon hatte Heidi gehört und mich eingeladen. Ich war auch neugierig auf die Mädchen und habe mich gefreut, das Team wiederzusehen. Das ist ja ein Familiengefühl."

Wie erst im Januar bekannt wurde, hatte Joop vor drei Jahren seinen langjährigen Lebensgefährten Edwin Lemberg geheiratet. Die beiden sind seit 37 Jahren ein Paar.

Brutal: Diese neue Regel erwartet Heidis Topmodels

Am 9. Februar startet die zwölfte Staffel von Heidi Klums Erfolgsserie "Germany's Next topmodel" auf ProSieben. Wie im letzten Jahr treten die Model-Anwärterinnen in zwei Teams, geleitet von den Juroren Michael Michalsky und Thomas Hayo, gegeneinander an. Was neu ist: Wie ProSieben bekannt gab, werden die Mädchen in der diesjährigen Staffel nicht nur ausschließlich an den Entscheidungstagen von der Jury nach Hause geschickt. Stattdessen können Klum, Hayo und Michalsky die Kandidatinnen an jedem beliebigen Tag eliminieren. Diese Maßnahme soll die alt eingefahrenen Strukturen der Sendung durchbrechen und Spannung beim Zuschauer hervorrufen. Zusätzlich soll es die Motivation der Teilnehmerinnen ankurbeln. Denn ab jetzt kann schon die leichteste Unkonzentriertheit des Model-Nachwuchses dazu führen, dass der Traum vom Topmodel vorbei ist.

Voller Körpereinsatz: So sexy wirbt Heidi Klum für die neue GNTM-Staffel

Sie trägt ein knappen schwarzen Body, ein weißes Kleid mit rasantem Ausschnitt und High Heels mit Stiletto-Absatz: Im offiziellen Clip zur neuen GNTM-Staffel zeigt Jury-Chefin Heidi Klum vollen Körpereinsatz. Die 43-Jährige tanzt in dem 20 Sekunden langen Video zum Song "24K Magic" von US-Sänger Bruno Mars. "Noch 10 Tage, dann startet die neue Staffel 'Germany's Next Topmodel'", kommentierte Klum ihr Instagram-Posting, in dem sie den Trailer veröffentlichte.

NOCH 10 TAGE DANN STARTET DIE NEUE STAFFEL GERMANYS NEXT TOP MODEL

Los geht's am 9. Februar - ganz unglamourös am Flughafen von Kassel. Dort kommen alle 50 Kandidatinnen zusammen, die von den Jury-Mitgliedern Thomas Hayo und Michael Michalsky in den vergangenen Monaten gecastet wurden. Chefin Heidi Klum entscheidet dann, wer eine Runde weiter darf. Aus der hessischen Kleinstadt geht es dann direkt weiter an die Côte d'Azur, wo die Kandidatinnen mit einem Kreuzfahrtschiff in See stechen werden.

Dieser Klum-Post weckt die Vorfreude der GNTM-Fans

Nanu, wer hat sich denn da ins Bett von Heidi Klum "verirrt"? Diese Frage dürften sich einige GNTM-Fans am Sonntag gestellt haben, nachdem die Model-Mama ein Bild von sich und drei Männern auf Instagram gepostet hatte. Erst beim genauen Hinsehen wird klar: Das untenstehende Foto zeigt neben Klum die beiden "Germany's Next Topmodel"-Juroren, Thomas Hayo (l.) und Michael Michalsky (2.v.r.), sowie Designer Wolfgang Joop, der Zuschauern der Sendung noch bekannt sein dürfte.

Insgesamt zwei Jahre lang gehörte der 72-Jährige selbst zur Jury, ehe er sich ab 2015 wieder verstärkt seiner Firma widmen wollte. In der kommende GNTM-Staffel aber soll Joop in der zweiten Hälfte einen Auftritt als Gast-Juror bekommen, berichtet die "Bild"-Zeitung. Demnach entstand das Instagram-Bild im Zuge geheimer Dreharbeiten in Los Angeles. Offiziell bestätigt ist das Joop-Comeback indes nicht. Den Fans ist das offenbar egal. In der Kommentarspalte bekunden viele User ihre Vorfreude auf die neue Staffel und den möglichen "Abstecher" des Designers.

Good night 😴ZzzzZzzz....

Frédéric von Anhalt ist sauer auf Heidi Klum

Zsa Zsa Gabors Witwer wollte Heidi und ihren Mädchen die Türen zu seinem Anwesen im noblen Stadtteil Bel Air öffnen. Die Kandidatinnen hätten sogar in Kleidern der Hollywood-Legende posieren dürfen. Doch das GNTM-Team von ProSieben tauchte am vereinbarten Termin nicht auf, von Anhalt war sauer.

Sexy GNTM-Shooting in Los Angeles

Gerade sorgte Heidi Klum in Los Angeles für Aufsehen: Die 43-Jährige drehte auf dem berühmten "Walk of Fame" in Hollywood Szenen für "Germany's Next Topmodel". Dafür hatte Klum wie so oft viele leichtbekleidete Models im Schlepptau, die sich auf einem riesigen Bett mitten auf der Straße fotografieren ließen. Fotos zeigen, dass das GNTM-Team dafür sogar eine eigene Polizei-Eskorte bekam.

Erster Trailer zur neuen GNTM-Staffel veröffentlicht

Erste Eindrücke gefällig? ProSieben hat einen Trailer zur neuen GNTM-Staffel veröffentlicht. Das Filmchen zeigt erste Bilder von den Mädchen, dem Battle zwischen Thomas Hayo und Michael Michalsky und natürlich den Shootings. Den Titelsong zur zwölften Runde steuert übrigens Bruno Mars mit "24k Magic" bei:

Die Jury

Model-Mama Heidi Klum ist natürlich gesetzt. Auf den Plätzen links und rechts neben ihr wurde in den vergangenen Jahren ordentlich durchrotiert. In der neuen Staffel bleibt die Jury allerdings unverändert:

Thomas Hayo - der Werber ist bereits seit 2011 bei GNTM dabei

- der Werber ist bereits seit 2011 bei GNTM dabei Michael Michalsky - der Modeschöpfer löste im vergangenen Jahr Wolfgang Joop als Juror ab. Am Ende von Staffel 11 konnte Michalsky als Sieger jubeln. Den Titel gilt es nun zu verteidigen.

Die GNTM-Coaches

Für Staffel zwölf ist laut Informationen der "Bild"-Zeitung das deutsche Männermodel Lars Burmeister als Coach verpflichtet worden.

Der gebürtige Hamburger arbeitet seit vielen Jahren für die renommiertesten Designer der Welt, darunter Dolce & Gabbana, Valentino und Versace. Zudem war er das Werbegesicht für den Armani-Duft "Acqua di Gio" und langjähriges Testimonial der Marke Hugo Boss.

Außerdem als Catwalk-Coach im Team Thomas dabei: Decorsey Folkes. Der gebürtige Jamaicaner tritt in die Fußstapfen von Bruce Darnell und Jorge Gonzales.

Nikeata Thompson, ehemaliges Jury-Mitglied von "Got to dance", wird wiederum als Laufsteg-Coach für Michaels Team arbeiten.

Die Kandidatinnen

Letztlich dreht sich bei GNTM alles um eines: Hoffnungsvolle Mädchen, die sich ihren großen Traum von der Topmodel-Karriere erfüllen möchten. ProSieben zeigt alle Mädchen, die in der zwölften Staffel auf dem Laufsteg bestehen wollen, in einer Galerie.

Die Termine

Am 9. Februar geht es los, danach geht es wie gewohnt donnerstags um 20.15 Uhr weiter.