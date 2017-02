Alle Bilder zur 12. Staffel

Die Suche nach "Germany's Next Topmodel" geht bei ProSieben in eine neue Runde. Gemeinsam mit Thomas Hayo und Michael Michalsky sucht Heidi Klum eine Nachfolgerin für Kim Hnizdo, die die Castingshow 2016 gewann. Das Konzept wurde für die zwölfte Staffel beibehalten: Michalsky und Hayo treten mit ihren Models in Teams gegeneinander an. Verschärft wurden hingegen die Regeln: Die Mädchen werden nicht nur an den Entscheidungstagen beurteilt, sondern können jederzeit bei mangelnder Leistung nach Hause geschickt werden.

Die Jury

Model-Mama Heidi Klum ist natürlich gesetzt. Auf den Plätzen links und rechts neben ihr wurde in den vergangenen Jahren ordentlich durchrotiert. In der neuen Staffel bleibt die Jury allerdings unverändert:

Thomas Hayo - der Werber ist bereits seit 2011 bei GNTM dabei

- der Werber ist bereits seit 2011 bei GNTM dabei Michael Michalsky - der Modeschöpfer löste im vergangenen Jahr Wolfgang Joop als Juror ab. Am Ende von Staffel 11 konnte Michalsky als Sieger jubeln. Den Titel gilt es nun zu verteidigen.

Die GNTM-Coaches und Gastjuroren

Für Staffel zwölf ist laut Informationen der "Bild"-Zeitung das deutsche Männermodel Lars Burmeister als Coach verpflichtet worden.

Der gebürtige Hamburger arbeitet seit vielen Jahren für die renommiertesten Designer der Welt, darunter Dolce & Gabbana, Valentino und Versace. Zudem war er das Werbegesicht für den Armani-Duft "Acqua di Gio" und langjähriges Testimonial der Marke Hugo Boss.

Außerdem als Catwalk-Coach im Team Thomas dabei: Decorsey Folkes. Der gebürtige Jamaicaner tritt in die Fußstapfen von Bruce Darnell und Jorge Gonzales.

Nikeata Thompson, ehemaliges Jury-Mitglied von "Got to dance", wird wiederum als Laufsteg-Coach für Michaels Team arbeiten.

Die Kandidatinnen

Letztlich dreht sich bei GNTM alles um eines: Hoffnungsvolle Mädchen, die sich ihren großen Traum von der Topmodel-Karriere erfüllen möchten. ProSieben zeigt alle 28 Mädchen, die in der zwölften Staffel auf dem Laufsteg bestehen wollen, in einer Galerie.

Die bisherigen Siegerinnen

Lena Gercke (2006)

Barbara Meier (2007)

Jennifer Hof (2008)



Sara Nuru (2009)



Alisar Ailabouni (2010)



Jana Beller (2011)



Luisa Hartema (2012)



Lovely Enebechi (2013)



Stefanie Giesinger (2014)



Vanessa Fuchs (2015)

Kim Hnizdo (2016)

Die Termine

Am 9. Februar geht es los, danach geht es wie gewohnt donnerstags um 20.15 Uhr weiter.