Giuliana und Melina: Zwei Transgender-Models in der neuen Staffel

Vor zwei Jahren schaffte es mit Pari Roehi erstmals ein Transgender-Model in die engere Auswahl von "Germany's Next Topmodel". Die heute 27-Jährige wurde als Junge geboren und unterzog sich im Alter von 19 Jahren einer Geschlechtsumwandlung. Ihre Teilnahme sorgte für viele Diskussionen innerhalb der damaligen Jury um Heidi Klum, Thomas Hayo und Wolfgang Joop. In Folge drei wurde Pari schließlich nach Hause geschickt. "Nachdem ich meine Geschichte auch in der Show erzählte, war ich nicht mehr interessant und somit direkt raus", sagte die gebürtige Iranerin im Februar 2015 der "Bild"-Zeitung.



Giuliana und Melina wurden als Jungen geboren

In Staffel zwölf haben es nun gleich zwei Transgender-Models in die Top 28 geschafft: Giuliana und Melina. Beide wurden als Jungen geboren. "Ich hab schon als kleines Kind gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Als ich im Kindergarten war, habe ich oft mit den Mädchen gespielt und hatte Barbies. Zudem habe ich lieber Mädels-Klamotten angezogen. Mit sieben oder acht Jahren habe ich meiner Mutter gesagt, dass ich doch lieber ein Mädchen sein möchte", sagte Giuliana der "Bild"-Zeitung. Die heute 20-Jährige ließ sich schließlich zur Frau umoperieren. "Für diese Veränderung habe ich mich entschieden, weil ich nicht weiterhin darunter leiden wollte. Ich möchte damit zeigen, dass ich mich nicht verstecke und einfach so bin, wie ich bin!" sagt die Freiburgerin.



Giuliana und Melina sind im Team Michael Michalsky

Beim Casting waren sowohl Thomas Hayo, als auch Michael Michalsky sofort begeistert von Giuliana und wollten das Mädchen in ihr Team holen. Die 20-Jährige entschied sich für Team Weiß und hat nun Michalsky als Mentor. Ebenfalls im Team Michalsky ist Melina aus Oberhausen. Die 20-Jährige kam mit ihrer Mutter zum Casting nach Köln, musste jedoch bis zum Ende zittern. Erst nach einem Auftritt im Bikini holte Michalsky sie zu sich. Ob er ihren Traum erfüllen kann, einmal auf dem Cover der "Vogue" zu landen? So oder so hat Melina eine klare Mission: "Ich bin bei 'Germany's Next Topmodel', um zu zeigen, dass Klischees altmodisch und überbewertet sind und der erste Eindruck oft täuscht."