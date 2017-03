GNTM-Kandidatin Carina: Ihr Luxusleben und ein trauriges Geheimnis

Auf ihrer privaten Instagramseite postet GNTM-Kandidatin Carina Zavline regelmäßig Fotos aus ihrem Leben: Kaffeetrinken mit Supermodel Irina Shayk in Paris, Sonnen auf der Jacht vor Griechenland und ein nagelneues BMW-Cabrio zum Führerschein. Die Tochter eines erfolgreichen Geschäftsmannes scheint ein Leben in Luxus und Überfluss zu führen.

Café de Flore with the most beautiful, openhearted and amazing women @irinashayk Её улыбка самая самая 😘 Ein Beitrag geteilt von Carina Z. (@carischa) am 3. Okt 2016 um 9:34 Uhr

Summer is over???😱😩...#tbt the best 92 days of the year!!!☀️🐣💦🌊 Bye bye #summer16 !!! Ein Beitrag geteilt von Carina Z. (@carischa) am 31. Aug 2016 um 15:09 Uhr

After getting my driver's license today my driving instructor gave me an important advice: The mirrors are not there to apply Makeup 💳 🚗🎉💅🏽💄 Ein Beitrag geteilt von Carina Z. (@carischa) am 24. Aug 2015 um 9:42 Uhr

Auch in der Sendung "Germany's Next Topmodel" wird die 20-Jährige nicht müde zu betonen, dass sie extrem talentiert und von sich überzeugt ist. Im Bewerbungsvideo zur aktuellen Staffel sagte die Studentin: "Mir gefällt am besten die Kombination aus meinem Körper und meinem Gesicht. Und diese Ausstrahlung, die ich habe." Immerhin gibt Carina auch zu, dass sie in der Schule den Spitznamen "Miss Arroganz" verpasst bekam.

Einen Titel, den ihr sicher so manche Topmodel-Konkurrentin auch verleihen würde. Vor allem Brenda und Leticia zeigen sich zunehmend genervt von dem extrem selbstbewussten Auftreten ihres Teammitgliedes. Als Leticia zuletzt für ihr mangelndes Talent auf dem Laufsteg kritisiert wurde, konterte Carina: "Es müssen halt alle auf einem Niveau sein. Deshalb muss ich etwas runterschrauben."

Carinas Freund starb unter ungeklärten Umständen

Doch die Hamburgerin hat ein trauriges Geheimnis. Carina war zehn Jahre lang Leistungssportlerin und nahm mit ihrem Partner an Turnieren für lateinamerikanische Tänze teil. Auch privat waren die beiden mehrere Jahre ein Paar - bis er völlig überraschend im Juli 2015 starb. Damals war Carina gerade 18 Jahre alt und hatte wenige Wochen zuvor ihr Abitur gemacht. Ihr Freund wurde nur 20 Jahre alt. Die Umstände seines Todes sind bis heute nicht geklärt.



Auf ihrer Facebookseite postete Carina zum ersten Todestag bewegende Worte. "So sollte es nicht sein. Es tut immer noch weh. Du bist für immer in meinem Herzen", schrieb die 20-Jährige.

Auf Instagram teilte sie an seinem Geburtstag ein Foto der beiden und kommentierte: "Du warst mein Diamant ...und ich weiß, du glänzt immer noch weiter...wie ein Stern im Himmel..Du warst mehr für mich als ein Freund oder Partner .... Mein Bruder, mein bester Freund, Mein Geliebter..."

Zu wissen, dass Carina schon in jungen Jahren so einen schweren Schicksalsschlag verkraften musste, macht sie vielleicht auch für ihre GNTM-Konkurrentinnen etwas nahbarer.