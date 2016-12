Die Jurystühle sind besetzt, die Castings laufen seit mehreren Wochen, nun hat auch der Sender ProSieben den Starttermin für die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" bekannt gegeben. Ab dem 9. Februar 2017 macht sich Heidi Klum gemeinsam mit Thomas Hayo und Michael Michalsky wieder auf Modelsuche. Es ist die zweite Staffel in Folge, die in dieser Besetzung aufgezeichnet wird. Modemacher Michalsky trat im vergangenen Jahr die Nachfolge von Designer Wolfgang Joop an, der von 2013 bis 2015 mitgewirkt hatte. Für Hayo ist es bereits der sechste Jury-Einsatz. Damit ist er nach Jury-Chefin Heidi Klum der dienstälteste Juror der Castingshow.

2016 siegte Kim Hnizdo aus Team Michael Michalsky

Das Konzept dürfte der Sender kaum verändern, brachte die vergangene Staffel nach Magersucht-Debatte, Bombendrohung beim Finale 2015 und schlechten Quoten doch erstmals wieder einen leichten Aufschwung. Somit werden Hayo und Michalsky einzelne Teilnehmerinnen für ihre Teams casten, die dann gegeneinander antreten. In diesem Jahr siegte mit Kim Hnizdo eine Kandidatin aus dem Team von Michael Michalsky - obwohl Thomas Hayo mit gleich vier Mädchen im Finale vertreten war.

Kommt Männermodel Lars Burmeister zu GNTM?

Um dennoch ein wenig frischen Wind in den Showalltag zu bringen, dürfte Heidi Klum wieder namhafte Stars für Gastauftritte gewinnen können. In Staffel elf gab es Überraschungsauftritte von den Models Toni Garrn und Andreja Pejić - beide sind feste Größen in der Fashionbranche. Für Staffel zwölf ist laut Informationen der "Bild"-Zeitung das deutsche Männermodel Lars Burmeister als Coach verpflichtet worden.



Der gebürtige Hamburger arbeitet seit vielen Jahren für die renommiertesten Designer der Welt, darunter Dolce & Gabbana, Valentino und Versace. Zudem war er das Werbegesicht für den Armani-Duft "Acqua di Gio" und langjähriges Testimonial der Marke Hugo Boss.



Auch privat liebte Burmeister zuletzt ein Model: Der 32-Jährige war mehrere Jahre mit Lisa Tomaschewsky liiert, die seit dem Film "Heute bin ich blond" auch als Schauspielerin Erfolge feiert. Vielleicht lockt Lars Burmeister also sogar Zuschauer vor die Bildschirme, die nach elf Jahren GNTM mit Heidi Klum dachten, schon alles gesehen zu haben.

