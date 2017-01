Heidi Klum holt sie alle: Wolfgang Joop zurück bei GNTM?

Er trocknete unermüdlich die Tränen der angehenden Models, ließ sich von ihnen herzen und war selbst oft der Rührung nah: Als Juror bei "Germany's Next Topmodel" erspielte sich Wolfgang Joop viele Sympathien. Zwei Jahre lang urteilte er gemeinsam mit Heidi Klum und Thomas Hayo über die Zukunftschancen junger Laufsteganwärterinnen - dann war Schluss. 2015 ersetzte Klum ihn mit Michael Michalsky in der Jury. Joop war der Fernsehrummel zu viel geworden - eigentlich. Denn offenbar ist der 72-Jährige zurück bei GNTM.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll der Modemacher wieder mit dem ProSieben-Team gedreht haben. In der zweiten Hälfte der neuen Staffel - de übrigens am 9. Februar startet - wird Joop als Gast-Juror zu sehen sein. Dafür sprechen auch die Fotos, die Klum diese Woche auf ihrem INstagram-Account veröffentlicht hat. "Mit den Jungs abhängen", schrieb sie zum beispiel zu einem Bild, das sie gemeinsam am Tisch mit Hayo, Michalsky und eben auch Joop zeigt. Offenbar war das Team zum Abendessen bei Klum zuhause eingeladen, wie Klums Hashtags "friends", "love", "home" und "Wer macht den Abwasch?" andeuten.

Wolfgang Joop machte Heidi Klum ein besonderes Geschenk

Es folgten zahlreiche Bilder der vier GNTM-Juroren, die sich zum Beispiel beim Verkleiden in Klums Kleiderschrank zeigten oder vor einer überdimensionalen Schnecke posierten. Wolfgang Joop machte Heidi Klum außerdem ein persönliches Geschenk: Er malte ein Portrait von ihr. Auf Instagram ist die Zeichnung zu sehen, die Joop mit den Worten "La Mona Heidi" überschrieb.

Wie nah sich die vier wirklich stehen, bewies Klum dann mit einem weiteren Schnappschuss: Sie nahm die drei Männer mit zu sich ins Bett und stellte ein Foto nach, das sie so kürzlich bereits mit ihren vier Kindern veröffentlicht hatte.

Good night 😴ZzzzZzzz.... Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Foto am 29. Jan 2017 um 1:36 Uhr





Bed time 😴ZzzzZzzzZzzzz Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Foto am 18. Jan 2017 um 19:47 Uhr