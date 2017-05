"Ich kann gar nicht so schnell tippen, wie ich lästern möchte"

Mit dem Sieg von Céline Bethmann aus Koblenz ist die ProSieben-Castingshow " Germany's next Topmodel" am Donnerstag zu Ende gegangen. Die 18-Jährige setzte sich im Finale gegen Serlina Hohmann, 22, Leticia Wala-Ntumba,18, und Romina Brennecke, 20, durch. Im Verlauf der dreistündigen, zeitversetzt übertragenen Show trat auch Helene Fischer auf. Und Heidi Klum leistete sich einen Gesangsauftritt.

Die Kritiken zu dem Finale waren verheerend, die Quote blieb unter den Erwartungen und auch in den sozialen Netzwerken hatten die User vor allem Hohn und Spott übrig für die mehr als dreistündige Sendung.



Nicht alle Zuschauer mussten so lange warten, um sich eine Meinung zu bilden. Für manche stand das Urteil schon nach der Eröffnung fest:





Läuft keine fünf Minuten und schon jetzt das peinlichste was ich seit langem im Deutschen-TV gesehen habe #GNTMFinale #gntm — Sophie (@Mophie92) 25. Mai 2017





Das Grauen kennt in den Augen mancher User viele Gesichter. Dieser Herr fühlt sich an "How it is ( wap bap ... )" von Youtube-Star Bibi Heinicke erinnert. Findet das GNTM-Finale aber noch schlimmer.

Das ist das Unangehmste, das ich dieses Jahr gesehen habe. Und vor drei Wochen erschien Bibis Song. #GNTM #GNTMFinale — anredo (@anredo) 25. Mai 2017





Angesichts des auf der Bühne dargebotenen Spektakels kam dieser User gar nicht mehr mit dem Lästern hinterher.

Ich kann gar nicht so schnell tippen, wie ich über die Eröffnung lästern möchte. #gntm — sebattihan (@Sebattihan) 25. Mai 2017

Andere thematisierten das Datum der Ausstrahlung: Ausgerechnet am Vatertag kürte Heidi Klum Germanys Next Topmodel 2017.

Das #GNTMFinale auf den Vatertag legen. Grade realisiert wie teuflisch durchtrieben Heidi und Co sind. Zielgruppe maximiert. — LauraSophia Bockmist (@mrsbockmist) 25. Mai 2017





Bei Fußball-Übertragungen und vielen TV-Shows gehört es schon seit Langem dazu. Klar, dass es auch für GNTM ein Bullshit-Bingo geben muss:

Nicht immer muss man viele Worte verlieren. Manchmal genügt ein einziges, um ein klares Statement zu setzen.

Die gute Nachricht für alle Hater von "Germany's Next Topmodel": Nun ist erst mal ein gutes Jahr Ruhe. Erst im kommenden Frühjahr geht die Show weiter, dann mit der 13. Staffel von Heidi Klums Castingshow. Das ist eine lange Zeit. Bis dahin wird sich vermutlich niemand mehr an den Namen der Siegerin erinnern, weshalb er an dieser Stelle noch einmal erwähnt sei: Céline Bethmann hat die aktuelle Ausgabe von GNTM gewonnen.