So wird der Abschied von Janina Uhse

Am Mittwochabend fällt für Janina Uhse bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (19.40 Uhr, RTL) die letzte Klappe. Für ihren Abschied hatte sich die 27-Jährige eine ganz besondere Kulisse gewünscht. Und so reiste sie gemeinsam mit ihren TV-Kolleginnen Ulrike Frank und Anne Menden sowie einer kompletten Film-Crew von UFA Serial Drama in die Lagunenstadt Venedig.

Hier, so verrät sie in einem "Making of"-Video das von RTL veröffentlicht wurde, wird ihre Serienfigur vor ihrem Abschied noch eine große Modenschau begleiten, bevor sie sich tränenreich Richtung New York verabschiedet, um dort ihren Job als Chefdesignerin eines angesagten Modelables anzutreten.



Die Dreharbeiten waren für die Schauspielerin eine ganz besondere Erfahrung. Bereits im Mai hatte sie ihren letzten Drehtag. "Ich fühle mich total geehrt, dass wir in Venedig drehen konnten und dass ich die Dreharbeiten mit so tollen Kollegen und Freunden erleben durfte", freut sich die Schauspielerin.

Fullscreen

GZSZ-Star Janina Uhse auch im Netz erfolgreich

In ihrer Rolle als Jasmin Flemming hat Janina Uhse in den neun Jahren GZSZ schon so manche krasse Story durchlebt. Sie wurde als Kind von ihrem Stiefvater missbraucht, hielt ihre Mutter Katrin (Ulrike Frank) jahrelang für ihre Schwester, war als Ehefrau von Rocksänger Kurt Le Roy (Tim Williams) heftigen Anfeindungen ausgesetzt, führte eine lesbische Beziehung mit Anni Brehme (Linda Marlen Runge) und verliebte sich zwischendurch unwissentlich in ihren leiblichen Vater (Dieter Bach), der später ermordet wurde.

Fullscreen





Seitdem sie am 10. Januar 2008 in der RTL-Erfolgsserie als 18-Jährige ihren ersten Auftritt hatte, hat sich Janina Uhse vom Soap-Sternchen zur angesehenen Schauspielerin gemausert. Doch das ist nicht alles. Uhse ist über die ganzen Jahre auch zum absoluten It-Girl avanciert.



Im Social Web folgen ihr mittlerweile weit über eine Million Fans. Sie pflegt alle Profile eigenhändig und kommuniziert überall selbst mit den Usern. Egal ob bei Facebook (knapp 660.000 Follower), Instagram (351.000), Youtube, Twitter oder Snapchat. Seit Februar 2016 ist sie Markenbotschafterin der französischen Kosmetikmarke Lancôme.



Nebenher spielte sie zudem in Kinofilmen neben großen Stars wie Til Schweiger ("Cro – Don't Believe The Hype") und Iris Berben ("High Society"). Vor kurzem hat sie sogar zusammen mit Guido Maria Kretschmer und Juwelier Christ ein eigenes Schmuckstück kreiert. Außerdem betreibt sie noch einen Facebook-Channel, " Janina And Food", auf dem sie ihre Lieblingsrezepte verrät.



Fullscreen





Vermutlich bleibt da auch gar nicht mehr so viel Zeit für eine Daily-Soap. Dem Magazin "Closer" verriet die hübsche Brünette vor kurzem: "Ich möchte jetzt viel reisen und mich um meine Familie und meine Freunde kümmern." Auf ihrer Facebook-Seite ließ sie ihre Fans wissen, dass ihr diese Entscheidung "wahrlich nicht leicht gefallen" sei, doch dass nun der Zeitpunkt gekommen sei, an dem sie ihre GZSZ-Familie verlassen muss, um sich "neuen Projekten widmen zu können".