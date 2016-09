Gerade eben, als Deutschland glaubte, die unselige Diskussion um ein Burka-Verbot befände sich endlich, endlich in den allerletzten Wehen, kommt Frank Plasberg um die Ecke und wärmt die ganze Debatte noch einmal auf. Vielleicht hatte er diejenigen Zuschauer im Blick, die gerade eben erst aus den Sommerferien zurückgekehrt sind. "Offene Gesellschaft, offenes Gesicht - Kulturkampf um die Burka?" hat die "Hart, aber fair"-Redaktion ihre Sendung gewohnt schmissig betitelt, schmissig war auch der Sound der Diskussion, nur der Erkenntnisgewinn blieb genauso hoch wie in den vergangenen Wochen. Also nicht sehr hoch.



Rechts die Abendlandbewahrer, links die Toleranten

Gewohnt vorhersehbar die Gästeliste: Neben dem konservativen, also dem zum Verbot neigenden Lager aus CDU-Vize Julia Klöckner und "Welt"-Korrespondent Dirk Schümer, saßen die Vertreter der gemäßigten und linken, also ein Verbot ablehnende Fraktion (Michel Friedman und Claudia Roth) sowie die obligatorischen Experten und Betroffenen: Die kopttuchtragende Autorin Khola Maryam Hübsch sowie die Konvertitin Monika B., die seit ihrem Übertritt zum Islam einen Niqab trägt.

Bei #hartaberfair wieder Symboldebatte zu #Burka. Löst kein einziges Problem in Innen-und Asylpolitik...CL — Christian Lindner (@c_lindner) September 12, 2016





Wie können die Niquab-Trägerinnen zählen, wenn man die doch angeblich nicht unterscheiden kann? #hartaberfair — Der Prophet ﷺ (@RazulAllah) September 12, 2016





Vollkommen berechtigte Frage von Plasberg als er kurz vor Schluss noch Frau B. vor die Kamera bittet: "Sie können mir doch nicht erzählen, dass es bei dem Wetter angenehm ist, sich so zu verhüllen?" Kurze Enttäuschung bei den Gästen: Die Ex-Katholikin aus Österreich ist mittlerweile pragmatisch geworden, bezeichnet sich als "Teilzeit-Niqab-Trägerin". Heißt: Weil Im Restaurant oder bei Gesprächen zieht sie sich ihren Gesichtsschleier öfter aus. Einfach so. Oder dann, wenn sie Zielscheibe antiislamischer Kommentare wird. Was ihr anscheinend immer häufiger passiert.



"Hart aber fair" fand keine passenden Zahlen



Nach ein paar sehr kurzen aber eher nüchternen Statements ihrerseits mischt sich Julia Klöckner ein und fragt, Thema Unterdrückung, wenn es nicht um Lüsternheit der Männer geht, warum würden sich dann nicht auch die Kerle verschleierten? "Dann wäre es auch für den Mann etwas wärmer", so ihre lapidare wie unterhaltsamste Einlassung. Am Ende blieb es bei dem absurden Scharmützel zwischen den Rettern des Abendlandes (Dirk Schümer:"Die Burka ist eine Mauer") und den Rettern der Freiheit (Michel Friedman: "Wenn jemand die Burka tragen will, ist es seine Angelegenheit. Ich persönlich aber möchte den Menschen ins Gesicht schauen").



Finde übrigens, dass es den Staat - mit Verlaub - einen Scheissdreck angeht, was die Menschen an- oder ausziehen. #Hartaberfair #Burka — Andreas Niesmann (@aniesmann) September 12, 2016









Warum es wohl nie eine zufriedenstellende Lösung des Problems geben wird, machte die " Hart aber fair"-Redaktion durch ihre eigene Recherche deutlich. Sie bekam einfach keine Zahlen über die Menge an Burka-Trägerinnen. Weder bei Bundebehörden noch bei muslimischen Verbänden. Kein Wunder, genauso wenig wird es Zahlen über Jeans-Träger, Bikini-Nutzerinnen oder Lackoverall-Besitzer geben. Denn am Ende ist es immer ein höchstpersönliche Entscheidung, sich zu verhüllen oder eben auch nicht.