Warum dieser Mann Helene Fischer zum Weinen brachte

Gefühlt lässt sich Helene Fischer durch nichts aus der Ruhe bringen. Jüngstes Beispiel ihrer Professionalität: Als sie bei ihrem Auftritt in der Halbzeitpause des DFB-Pokals von den anwesenden Fußballfans über Minuten gnadenlos ausgepfiffen wurde, zog die 32-Jährige ihr Programm dennoch und offenbar völlig unbeeindruckt durch. Andere hätten in solch einem Moment wohl mit den Tränen gekämpft. Nicht so Fischer, die einen Tag später in der RTL-Show "Mensch Gottschalk" gelassen kommentierte: "Da muss ein Musiker vielleicht auch mal durch".

Am Dienstagabend war der Schlagerstar als Gast der Vox-Show "Meylenstein" erneut im TV zu sehen und zeigte sich dort für sie ungewohnt emotional - Tränen inklusive.

Helene Fischer von eigenem Song zu Tränen gerührt

Mit dem Pfeifkonzert im Berliner Olympiastadion hatte Fischers Gefühlsausbruch allerdings nichts zu tun. Vielmehr sorgte Gastgeber Georg Meyle, selbst erfolgreicher Sänger und Songwriter, dafür, dass bei der Blondine vor laufender Kamera die ein oder andere Träne kullerte.

Grund dafür war Meyles äußerst gefühlvoll vorgetragene Interpretation von Fischers Song "Ein kleines Glück", die der 38-Jährige gegen Sendungsende zum Besten gab. Und mit er die Sängerin offensichtlich mitten ins Herz traf. Schon nach den ersten Tönen konnte Fischer ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. "Das ist das Schönste, was ich je gehört habe", lobte sie Meyle nach dessen Performance in höchsten Tönen und fügte an: "Was du machst, ist pure Magie". Ein Kompliment, das Meyle wie Butter runtergegangen sein dürfte.



"Meylensteine" zeigt deutsche Stars ganz privat

Der unter anderem mit dem Echo und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Künstler tourt in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal in seinem VW-Bus durchs Land, um prominente deutsche Musiker zu treffen, die ihm von ihren Anfängen, Höhen und Tiefen sowie ihrem Leben berichten. In Staffel zwei sind neben Helene Fischer unter anderem auch die Sportfreunde Stiller, Howard Carpendale, die Höhner sowie Sängerin MIA mit von der Partie.

"Meylenstein" läuft immer dienstags um 22.55 Uhr auf Vox.