Der deutsche Schauspieler Sebastian Koch wird auch in der sechsten Staffel der preisgekrönten US-Serie "Homeland" zu sehen sein. "Natürlich ist es toll, bei solch einer großartigen Serie dabei zu sein. Der internationale Erfolg der ersten fünf Staffeln spricht ja schon für sich", sagte Koch ("Das Leben der Anderen") der DPA. Die Dreharbeiten hätten schon Anfang September in New York stattgefunden. "Aber zu viel zu meiner Rolle kann ich jetzt noch nicht verraten."



In der fünften Staffel, die größtenteils in Berlin gedreht wurde, schlüpfte Koch in die Rolle des charmanten Milliardärs Otto Düring, der die ehemalige CIA-Agentin Carrie Mathison (Claire Danes) als Sicherheitschefin für seine Stiftung engagiert. Auch andere deutsche Schauspieler wie Alexander Fehling oder Nina Hoss spielten mit.



Die neuen " Homeland"-Episoden werden ab dem 15. Januar in den USA ausgestrahlt. In Deutschland lief die Thriller-Serie zuletzt auf Sat.1.