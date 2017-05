House of Cards Staffel 5: Diese finsteren Pläne verfolgen die Underwoods

Frank Underwood ist der fiktive US-Präsident aus der Netflix-Erfolgsserie "House of Cards". Vier Staffeln lang haben die Zuschauer beobachten können, wie Frank und Claire Underwood sich skrupellos ihren Weg ins Weiße Haus bahnen. Nun steht Staffel 5 in den Startlöchern und Netflix hat einen ersten Trailer zur neuen Staffel "House of Cards" online gestellt.

Er lässt Finsteres erahnen. Frank Underwood - gespielt von Kevin Spacey - scheint nicht viel zu halten von der Begrenzung seiner Präsidentschaft auf zwei Legislaturperioden. Wollen Claire Underwood - gespielt von Robin Wright - und er die USA in eine Diktatur umwandeln? Aber auch bedeutende Nebenfiguren tauchen wieder auf. Adam Galloway, Fotograf und Ex-Lover von Claire Underwood, scheint in Staffel 5 wieder eine größere Rolle zu spielen. Journalist Tom Hammerschmidt ist den Underwoods weiter auf den Fersen. Der Trailer zu House of Cards, Staffel 5 verspricht viel Spannung.