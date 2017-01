Er hatte sie alle: Adele, Britney Spears, Jennifer Lopez, Madonna, die Red Hot Chili Peppers, Rod Stewart, Jennifer Hudson, Mariah Carey, George Michael, Justin Bieber, Lady Gaga, Stevie Wonder, Gwen Stefani und sogar die First Lady, Michele Obama. Late-Night-Moderator James Corden chauffierte für seine Carpool-Karaoke schon etliche Stars durch die Stadt. Bislang war die Show nur ein fester Bestandteil seiner US-Sendung "The Late Late Show". Doch das wird sich bald ändern, wie der 38-Jährige jetzt verriet.

James Corden verkündet Neuerungen

Das Erfolgskonzept soll als 16-teilige, halbstündige Serie wöchentlich exklusiv auf dem Streaming-Dienst Apple Music erscheinen - allerdings ohne Corden am Steuer. Der tritt nur als Mitproduzent auf. Bereits im Sommer hatte sich das Unternehmen die Rechte an dem Format des US-Sender CBS gesichert. Im September kutschierte Corden Apple-CEO Tim Cook im Rahmen seiner Show zum iPhone 7- Event, wo Cook bereits eine Zusammenarbeit für 2017 ankündigte. Jetzt hat James Corden laut Branchenzeitschrift "Variety" auf einer Presseveranstaltung die Details verraten.



Demnach werden ständig wechselnde Gastgeber auf dem Fahrersitz Platz nehmen. Auch soll es weniger musikalisch zugehen, sondern mehr Interviews mit den Stars geben, die übrigens nicht mehr nur aus der Musikbranche kommen. "Wir sind wirklich begeistert von den Paarungen, die wir da zusammen bringen", so Corden. So wird einmal John Legend mit Alicia Keys im Auto sitzen, ein anderes Mal der Schauspieler Seth MacFarlane mit Ariana Grande und der Comedian Billy Eichner wird die Jungs von Metallica begleiten.

Für Apple Music ist es die erste Serie. Einen Sendestart gibt es noch nicht. Jedoch will Corden unabhängig davon an der Carpool-Karaoke als ein Bestandteil seiner eigenen Sendung festhalten.