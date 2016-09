Jan Böhmermann entschuldigt sich bei all seinen "Opfern"

Es ist nicht immer einfach auszumachen, was bei Jan Böhmermann öffentliche Inszenierung und was ernsthaftes Anliegen ist. Am vergangenen Freitag veröffentlichte der Moderator des "Neo Magazin Royale" ein Video auf Youtube, in dem er sich bitter über sein Team beklagte, das wenig inspiriert sei, aber nach den Sendungen exzessiv feiere. Unter Tränen kündigte Böhmermann an: "Ich mach jetzt einfach mal gar nichts bis nächste Woche Mittwoch."



Weil Jan Böhmermann zuallererst ein Showman ist, liegt dem siebenminütigen Film wohl kein echtes Zerwürfnis zugrunde, sondern die Lust am Experiment: Wie würde eine Sendung werden, die ganz ohne das Zutun des Moderators organisiert wird?



Jan Böhmermann war komplett unvorbereitet

Am Donnerstag war es so weit, und man kann sagen: Das Experiment ist gelungen. Zwar geriet der Stand-up-Teil zu Beginn weniger lustig als gewohnt, doch dann hatten die Redakteure zwei skurrile Spiele vorbereitet, die ihr Chef mit seinem Studiogast, dem "Höhle der Löwen"-Investor Frank Thelen, absolvieren musste: Bei "Fisch-Tennis" ersetzten tiefgefrorene Doraden den Tischtennis-Schläger, anstelle des Minigolf-Schlägers mussten Böhmermann und Thelen bei "Aalgolf Hitler" den Ball mit einem gefrorenen Aal einlochen.

Zum Finale hatte sich dich Redaktion des " Neo Magazin Royale" etwas Besonders einfallen lassen: Sie zwangen ihren Chef, sich öffentlich bei den auf Youtube attackierten Mitarbeitern zu entschuldigen - und bei vielen anderen Prominenten, über die sich Böhmermann in den zurückliegenden Jahren lustig gemacht hatte.

Zur Melodie von Volker Lechtenbrinks "Ich mag" bekannte er seine Liebe zu Mario Barth, Dieter Nuhr, Günther Jauch, Lena Meyer-Landrut, Charlotte Roche und natürlich Lukas Podolski.





Begleitet wurde Böhmermann dabei von einem unbekannten Pianisten, der in der ersten Strophe hinter den Kulissen spielte. Als sich der Vorhang öffnete, registrierte der Entertainer mit leichtem Schrecken, dass Komiker Luke Mockridge am Flügel saß - von dem war er offenbar bislang kein großer Fan. Mockridge hatte sichtlich Spaß, als Böhmermann singen musste: "Und auch Luke - ich hab dich lieb." Anschließend fielen sich die beiden, die sich noch nie zuvor begegnet waren, in die Arme.