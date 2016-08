Jan Böhmermann startet nach der Sommerpause mit seiner Satire-Sendung "Neo Magazin Royale". Zunächst arbeitet sich der Entertainer etwas seicht an den Sommerloch-Themen ab: Gina-Lisa Lohfink, Sigmar Gabriels Stinkefinger und mal wieder die AfD. Das eigentliche Highlight der Sendung ist allerdings in einem Rapvideo versteckt. Dort präsentiert der Pol1z1stens0hn seinen neuen Song: "Blassedünnejunge macht sein Job". Pikant dabei ist das Schlussbild - eine Persiflage auf Kanye Wests Skandalvideo "Famous". In der Fotomontage liegt Jan Böhmermann unter anderem mit Angela Merkel, Joachim Gauck, Kai Diekmann, Steffen Seibert und Frauke Petry nackt im Bett. Der Hashtag der Woche #solariumfleck weist außerdem auf Steffen Seiberts Hinterteil hin.