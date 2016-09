Frau Youssefian, Sie haben vor zwei Jahren selbst bei " Promi Big Brother" teilgenommen. Schauen Sie die aktuelle Staffel?

Ich habe mir die Sendung am Dienstag tatsächlich mal angeschaut. Es war aber so langweilig, dass ich dabei eingeschlafen bin.



Dabei gab es doch die dramatische Auseinandersetzung zwischen Richard Lugner und seiner Frau.

Ich habe nur gesehen, wie Cathy Lugner rumgeheult hat. Sie weiß doch, wen sie geheiratet hat und warum sie ihn geheiratet hat. Einen alten Mann heiratet man als junge Frau nicht einfach so. Man heiratet ihn, weil er Geld und weil er Kontakte hat. Wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich ihr schon meine Meinung gesagt.

Wie finden Sie Edona James?

Man kann ja schon frech sein in so einem Format. Aber Edona ist dummdreist.

Finden Sie es richtig, dass ein Kandidat die Sendung verlassen muss, wenn er so aggressiv ist wie Edona?

Wenn man im Keller eingesperrt ist, sind Kandidaten sehr belastend, die ständig schlechte Laune verbreiten und Streit suchen. Aber so ist das Format, damit muss man zurechtkommen. Man bekommt schließlich genug Geld, um Leute auszuhalten, die einem auf die Nerven gehen.

Gab es bei Ihrer Teilnahme jemanden, der Sie total genervt hat?

Mich kann ja keiner so leicht nerven, ich mach den einfach platt. Mit mir legt man sich lieber nicht an - ich behalte immer das letzte Wort und lasse mir nichts gefallen.

Was haben Sie aus Ihrer Zeit bei "Promi Big Brother" persönlich mitgenommen?

Ich habe eine Freundschaft geschlossen, mit der ich gar nicht gerechnet hätte. Ich dachte zunächst, die Schauspielerin Alexandra Rietz wäre eine Zicke. Aber seit wir uns in der Show kennengelernt haben, sind wir befreundet.

Was halten Sie von den Moderationen von Désirée Nick?

Ganz ehrlich: Davon halte ich gar nichts. Désirée Nick ist unerträglich. Sie ist nicht charmant und bringt keinen Witz rüber.

Hat die Teilnahme an der Show Ihrer Karriere geschadet oder genutzt?

Geschadet hat es nicht. Ich habe dadurch viel mehr Fans gewonnen. Vorher dachten viele, ich sei ein arrogantes Püppchen. Aber dann haben sie gesehen, dass ich ein dickes Fell habe. Ich halte es aus, wochenlang nichts zu essen. Ich wiege ja wirklich nicht viel, aber ich bin mit vier Kilo weniger aus dem "Promi Big Brother"-Haus gekommen. Ich war nie im Luxusbereich, habe immer nur veganes Essen bekommen - trotzdem habe ich nicht rumgeheult.

Würden Sie noch einmal machen?

Warum nicht? Dann würde ich mir aber coolere Leute in dem Haus wünschen. Aus der aktuellen Staffel kenne ich manche gar nicht. Den Sportler kenne ich nicht. Den Opa kenne ich nicht. Die vom "Bachelor" kenne ich nicht. Da ist kein Kandidat, der Rambazamba macht und für Stimmung sorgt. Das Casting ist einfach schlecht in diesem Jahr.

Janina Youssefian, 33, zog im Alter von 15 Jahren mit ihren Eltern aus dem Iran nach Hamburg. Sie arbeitet als Model und wirkte in verschiedenen TV-Shows mit. 2014 nahm sie an der Sat.1-Show "Promi Big Brother" teil. Ab Oktober ist sie in der RTL-Nacktshow "Adam sucht Eva" zu sehen.