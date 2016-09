Jenke von Wilmsdorff Drogentrip für die RTL-Sendung "Das Jenke-Experiment" bleibt ohne Konsequenzen. Die deutsche Medienaufsicht hat im Fall der am vergangenen Montag ausgestrahlten Sendung keine Jugendgefährdung festgestellt. Der Konsum von Drogen sei weder verharmlost noch verherrlicht worden, sagte eine Sprecherin der Niedersächsischen Landesmedienanstalt. Einen Verstoß gegen den Jugendmedienschutz habe es nicht gegeben. Der 50-jährige RTL-Reporter hatte in einer Reportage Drogen genommen, um ihre Wirkung zu testen - unter anderem Ecstasy, Ritalin, K.-o.-Tropfen und Speed, außerdem in Portugal LSD.

Jenke von Wilmsdorff geht regelmäßig an die Grenzen

Für die RTL-Show bringt sich Reporter Jenke von Wilmsdorff regelmäßig an den Rand der Belastungsfähigkeit. Im Selbstversuch setzt er sich und seinen Körper Extremsituationen aus – oder inszeniert das zumindest so vor der Kamera. Für die TV-Show trank sich der 50-Jährige bereits in einen vierwöchigen Dauerrausch, futterte sich fett oder kiffte Cannabis.