Bekannt wurde die 26 Jahre alte Jessica Paszka durch die RTL-Flirtshow "Der Bachelor", an der sie 2014 teilnahm. Sie belegte den 5. Platz und nutzt seither die aus der Sendung gewonnene Prominenz für eine Karriere in den Medien. So trat sie in den Vox-Shows "Das perfekte Promi-Dinner" (2014) und "mieten, kaufen, wohnen" (2016) auf. Von dem ProSieben-Lifestyle-Magazin "taff" ließ sie sich bei ihrer Po-Vergrößerung filmen. Zuvor hatte sie bereits die Brüste vergrößern und die Lippen aufspritzen lassen. Bei " Promi Big Brother" setzt sie ihren runderneuerten Körper nun nach allen Regeln der Kunst ein.

Gleich am ersten Tag im "Promi Big Brother"-Haus zeigte Jessica Paszka, weshalb sie für diese Show gecastet wurde: Sie stieg nackt unter die Dusche des unteren Bereichs. Die erste Zeit bei "Promi Big Brother" suchte sie die Nähe von Frank Stäbler und flirtete heftig mit ihm.



Jessica Paszka unterhält bei "Promi Big Brother"

Auch im Luxusbereich widmete sie sich ausgiebig der Körperpflege - und sorgte dafür, dass der Schaum nicht ihren ganzen Körper bedeckt. Am vierten Tag lieferte Jessica Paszka eine Catwalkshow exklusiv für die Bewohner des Luxusbereichs. Und für die Millionen Fernsehzuschauer.



Am sechsten Tag ließ sie sich die plumpen Flirtversuche von Prinz Marcus willig gefallen - und sorgte dafür, dass sie bei all ihren Aktionen immer vorteilhaft von der Kamera eingefangen wurde.



Nach Ben Tewaag streckte Jessica ebenfalls ihre Fühler aus. Nachts ruhig schlafen? Das ist kaum möglich, wenn Jessica Paszka neben einem schläft. So versuchte sie, Tewaag mit allen Mitteln auf sich aufmerksam zu machen. Und sogar Mario Basler durfte mal schnuppern. Damit hat sie fast alle Männer durch - nur Joachim Witt fehlt noch in ihrer Sammlung.