In seiner im Radio und Fernsehen nachts ausgestrahlten Gesprächssendung macht Jürgen Domian immer wieder die Bekanntschaft mit Menschen, die merkwürdige Ansichten vertreten. Doch so etwas Verrücktes wie Freitagnacht dürfte ihm noch nicht untergekommen sein. Da rief ein 30-jähriger Mann namens Manuel an, der über die größte Lüge sprechen wollte, die der Menschheit erzählt werde: dass die Erde eine Kugel sei. Doch das sei gar nicht so. In Wirklichkeit sei unser Planet flach, die Regierungen tischten den Menschen hier eine gewaltige Lüge auf. "Wenn du verstanden hast, dass die Erde flach ist, kommst du automatisch zu dem Schluss, dass alles gefälscht ist."

Das wollte sich Domian nicht lange anhören. "Spinnst du?", brach es aus dem Moderator heraus. "Sowas Blödes habe ich noch nie gehört", sagte er an anderer Stelle. Immer wieder forderte er Belege für die Theorie ein. Der Anrufer konterte mit absurden Erklärungen oder verwies auf die Bibel.



Jürgen Domian versucht es mit Argumenten

Als "Verschwörungstheoretiker" sieht sich Manuel allerdings nicht, auch alle Argumente prallten an ihm ab. Und so versuchte es Domian mal anders: Wer solle denn überhaupt ein Interesse daran haben vorzutäuschen, dass die Erde rund sei. Jetzt wurde es erst richtig skurril.

Der Anrufer glaubt, dass die Menschheit von Reptiloiden beherrscht werde. Reptilienartige Wesen, die aussähen wie Menschen und dabei seien, die Welt zu okkupieren. "Vielleicht gibt es auch Micky Maus", warf Domian ein. Manuels Antwort: "Jetzt verarscht du mich!"

Auch Domians Einwand, er habe noch keinen Reptiloiden gesehen, prallte an dem Anrufer ab. Denn er kenne sehr wohl solche Mischwesen. So sei die amerikanische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton ein Reptiloid. Das erkenne man an den Augen. Gut für die Deutschen: Bei Kanzlerin Angela Merkel konnte der Anrufer bislang noch keine Anzeichen erkennen, sie sei ein Mischwesen.

Auch Katy Perry sei ein Reptiloid. Also jene Frau, die am Samstag, also nachdem das Telefonat zwischen Domian und Manuel stattgefunden hat, auf Instagram Fotos von ihrem Halloween-Kostüm gepostet hat. Sie hat sich als Hillary Clinton verkleidet. Wenn man die Welt durch Manuels Augen sieht, findet man plötzlich überall Beweise.