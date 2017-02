Schauspielerin Kerstin Gähte ist tot

Die 58-Jährige Schauspielerin verstarb nach den Worten ihres Mannes und ihres Sohnes zu Hause. Wie dem Post zu entnehmen ist, kämpfte Kerstin Gähte zwei Jahre lang gegen eine Krebserkrankung - zunächst wohl erfolgreich. Aber dann "haben wohl die Nebenwirkungen den Weg frei gemacht für etwas im Kopf, was so nicht sein sollte", heißt es in dem Post weiter. Er schließt mit den Worten: "Wir sind dankbar, dass sie nicht lange leiden musste und friedlich bei uns zu Hause einschlafen durfte. Behaltet sie in Euren Herzen. Lutz & Leon". Gähte war mit dem Schauspieler Lutz Reichert verheiratet.

Kerstin Gähte spielte im TV und Theater

TV-Zuschauern war Kerstin Gähte unter anderem aus der ARD-Nachmittagsserie "Sturm der Liebe" bekannt, wo sie seit 2012 mit Unterbrechungen mitspielte. Darüber hinaus hatte sie diverse Film- und Theaterengagements.