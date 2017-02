«Küche & Co.»: «Naddel» kocht bei Sonnenklar.TV

Die Auftritte der einst populären Fernsehfrau Nadja Abd el Farrag sind selten geworden - an diesem Freitagnachmittag hatte «Naddel» eine Kochstunde beim Verkaufssender Sonnenklar.TV.

In der Sendung «Küche und Co. - die Reiseshow» mit Moderator Kai Pätzmann bereitete die 51-Jährige einen «Thunfisch in Brickteig auf Auberginen confit und geschmorten Kirschtomaten» zu, wie der Münchner Privatsender mitteilte. Außerdem plauderte sie über ihre Reiseerlebnisse.

Zuletzt hatte Abd el Farrag kurzzeitig für Aufsehen gesorgt, als RTL im Dezember eine Sondersendung von Peter Zwegats Reihe «Raus aus den Schulden» mit ihr als Hauptfigur in finanziellen Schwierigkeiten brachte.

Ihre beste Zeit hatte die Hamburgerin, deren Vater aus dem Sudan stammt, als sie in den 1990 Jahren mit Poptitan Dieter Bohlen zusammenlebte und das RTL-II-Erotikmagazin «Peep» moderierte.