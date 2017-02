Sie singt für Deutschland - das sollten Sie über Levina Lueen wissen

Sie ist unsere Kandidatin für den Eurovision Song Contest 2017: Isabella "Levina" Lueen. "Plan A ist die Musik für mich", sagte die Sängerin im ARD Morgenmagazin. Mit wie viel Leidenschaft sie hinter ihrem Lebenstraum steht, merkten wohl auch die Zuschauer und wählten sie offiziell zur Kandidatin für den diesjährigen ESC.

Trotz ihrer erst 25 Jahre hat sie schon einen interessanten Lebenslauf: Geboren wurde die Sängerin in Bonn – aufgewachsen ist sie in Chemnitz. Schon früh erkannte die junge Künstlerin ihre musikalische Begabung. Sie trat in Kindermusicals auf und gewann bei "Jugend musiziert". Später studierte sie an in London an der Tech Music School Gesang und Komposition. Mit ihrer damaligen Band "Miss Terry Blue" gewann sie bei einem Wettbewerb die Produktion einer EP mit Produzent Matt Lawrence, der auch schon mit Adele oder Robbie Williams zusammengearbeitet hat.

Mittlerweile lebt die 25-jährige in Berlin und London, wo sie jetzt auch noch Musikmanagement studiert. Ihr Künstlername "Levina" ist übrigens ihr zweiter Vorname. Bis zum 13. Mai kann sie sich dann auf den ESC in Kiew vorbereiten, sodass es dann am Ende heißt "12 Points go to Germany".